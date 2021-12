Verónica Llinás explotó contra Viviana Canosa y su ataque rabioso contra el feminismo

La actriz publicó un hilo de fuertes tuits después de que la conductora macrista tildara al colectivo de "femirulas" y lanzase una opinión repudiable en torno al asesinato de Lucio Dupuy.

Viviana Canosa arrancó la semana con un ataque al "colectivo verde feminista", cuestionándolas por no haber repudiado a las asesinas de Lucio Dupy, el niño de cinco años asesinado en La Pampa. Canosa las acusó de "femirulas" y de cobrar por ponerse el pañuelo verde, cosas que lograron la indignación de la actriz Verónica Llinás. "Confundir todo es perpetuar el caos", sentenció la comediante en un picante hilo de tuits.

Desde su cuenta de Twitter y cuidándose de no mencionar a Viviana Canosa, Llinás cargó contra "los quieren empañar todo" y respondió a las criticas: "Hoy al fin, empieza el juicio por el caso de @soythelmafardin. Sin dudas es un hito en la historia del feminismo, de la Justicia y de @actrices_arg. Sin embargo veo con estupor a tanta gente queriendo empañar este logro con el caso de #LucioDupuy confundiéndolo todo".

"Lo que le pasó al pobrecito de Lucio no tiene nada que ver con el feminismo, ni con Actrices, pero sí con nuestra Justicia, y con nuestro sistema de Seguridad. Ambos están enfermos de desidia y corrupcion",agregó, defendiendo al movimiento feminista y marcándole la cancha a la polémica conductora macrista de A24.

Implacable, Llinás cerró con una dura reflexión: "Las mujeres que lo mataron no son feministas, son monstruos y los monstruos están en todos loa ámbitos. Confundir todo es perpetuar el caos. Alegrémonos por Thelma, y lloremos por Lucio y por todos los niños que siguen siendo violentados al desamparo de TODO. Fin".

El infame ataque de Viviana Canosa al movimiento feminista

Conmoción por el asesinato de Lucio Dupuy

Lucio Dupuy, un niño de 5 años fue asesinado en La Pampa. Por el crimen estan acusadas y detenidas su madre y su actual pareja. El padre había denunciado agresiones previas. Magdalena Esposito Valenti (24), y su pareja, Abigail Páez (27) son los nombres de las detenidas por el brutal asesinato.

El padre de Lucio Dupuy, el niño de cinco años asesinado a golpes y por cuyo crimen está detenida su madre y la pareja de ésta, le pidió perdón a su hijo "por no poder hacer nada" para evitar lo sucedido y señaló que las dos acusadas mantenían al nene "preso" de su "infancia e inocencia". "Perdóname hijo, no llegué a tiempo. Te amo. Perdoname por no poder hacer nada", escribió Christian Dupuy, papá de Lucio, en una publicación realizada en su perfil de la red social Facebook.

El hombre escribió un texto acompañado de una foto del niño andando en bicicleta, a las pocas horas del entierro de su hijo, que falleció el pasado viernes de una hemorragia interna producto de varios golpes. "Me dejás con el alma rota buscando 'el porqué' de tantas cosas y me doy cuenta ahora de lo que estabas sufriendo y yo sin saberlo y ahora es tarde, te tenían preso de tu infancia e inocencia", señaló.