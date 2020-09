Una empleada doméstica acusó a Patricio Giménez de maltrato laboral.

Tomasa, la empleada doméstica que se fue de la casa de Susana Giménez en Punta del Este, "La Mary", denunciará judicialmente al hermano de la diva por haberla echado luego de que ella le dijese que no podía ir a trabajar por un problema en uno de sus pies. La mujer cree que la decisión fue injusta y reveló el continuo maltrato laboral que sufrió en la mansión.

“El viernes 4 de septiembre, sobre el mediodía me encaró muy soberbio a ver que me pasaba que no había retirado la ropa del dormitorio para lavar; a lo que le contesté que no lo había visto; y siguió con otros temas muy sacado y que Susana le había dicho que tenía que atenderlo igual que a ella", reveló Tomasa en una carta que llegó a manos de Rodrigo Lussich (Intrusos).

En otro fragmento de la carta, la empleada detalló los maltratos recibidos de parte de Patricio Giménez: "Y muy molesto porque yo no le había preguntado que quería comer igual que como lo hago con Susana, le contesto que la señora era la dueña de la casa y la que me paga el sueldo. Me contestó que Susana le había dicho que no le iba a pagar a una empleada enferma si no podía trabajar (no creo que la señora le haya dicho eso) y me dijo que me fuera ahora mismo“.

“Fue lo que hice. Hice informe a administración y me retiré. Hacía diez años que trabajaba con la señora Susana y me siento muy mal por lo sucedido, pero en Uruguay los empleados domésticos tenemos nuestros deberes, pero también tenemos nuestros derechos, entre ellos no dejarnos basurear“, cierra la carta.

Esta escandalosa denuncia surge en medio de un vendaval en torno a Susana Giménez, que se inició con la inesperada huída del personal de jardineria, que más tarde fue detenido por haber abusado sexualmente de su hija de doce años.