Un grupo de fans increpó a Tini Stoessel en la salida de un hotel: "Hace tres días"

La cantante vivió un mal momento durante el cierre de su gira y tuvo que darle explicaciones a sus seguidores.

Tini Stoessel vivió un incómodo momento durante el cierre de su gira al haber sido increpada por un grupo de fanáticos. La cantante protagonizó un video viral en donde mostró cómo tuvo que darle explicaciones a su grupo de seguidores.

La intérprete de éxitos como Carne y Hueso o Muñecas finalizó su gira mundial en el Auditorio Nacional de México, motivo por el que pasó unos cuantos días en el país Nortemericano. Sin embargo, sufrió una baja de presión y tuvo que quedarse adentro del hotel hasta recuperarse, motivo por el que no pudo salir a saludar a sus fanáticos.

Pero una vez que estuvo mejor, un grupo de fanáticas la cruzaron mientras salía en un auto y le recriminaron todo el tiempo que estuvieron esperándola. "Hemos estado tres días aquí, nos dijeron que estabas mal", se escuchó que dijo una seguidora. En este marco, la cantante tuvo que salir a explicar qué le había pasado.

"No pude bajar porque me bajó mucho la presión cuando llegué acá", empezó por revelar Stoessel. Luego, sentenció: "Estuve recuperándome y cuando llegué a Monterrey, quedé muy mareada".

La fuerte exigencia de Tini a De Paul en contra de Camila Homs: "No la quiero"

El periodista Juan Etchegoyen reveló que Tini Stoessel le habría puesto una fuerte restricción a Rodrigo De Paul en relación a una visita de Camila Homs y sus hijos al futbolista. La cantante de La Triple T, Por Qué te Vas y Muñecas habría tenido una contundente charla con el futbolista y le habría dejado en claro que no quiere que su ex viaje a España.

"El tema acá es que todo esto se habría complicado por expreso pedido de Tini Stoessel, a tu ex no la quiero en Madrid fue la frase que me enviaron en las últimas horas, esto define un claro pedido de la 'Triple T' a su pareja. Esta versión tan potente no me sorprende, que quieren que les diga, yo te conté ya que Tini nunca quiso que Camila viaje al Mundial y por eso no viajó", comenzó su descargo el periodista en Mitre Live.

Etchegoyen explicó que, a pesar de que De Paul le pida a Camila Homs que no viaje a Europa, la modelo podría hacerlo de igual manera con dinero de su bolsillo. El periodista habló sobre el conflicto entre el futbolista y su ex hace algunos días, cuando informó sobre una estrategia que Tini habría ideado para no cruzarse a Homs en España: "Hay toda una especulación por la fecha en la que volverá Tini Stoessel a la Argentina. Yo tengo el dato de que su pasaje de vuelta coincidiría justo con el viaje de Camila Homs a Europa. La fecha de pasaje que tiene la triple T para su regreso al país es el 9 de febrero, pero, obviamente, puede cambiarlo".

"Tini estará acá en esos días. En ese momento, se cree que De Paul ya estará con sus hijos en Madrid. Pregunté si esto tiene que ver con que Tini no quiere cruzarse a Camila ni a sus hijos, pero no me dijeron nada. Siempre se dijo que ella no quería vínculo con los hijos de Rodrigo", enunció el comunicador sobre lo que ocurriría en marzo en el clan De Paul-Homs-Stoessel.