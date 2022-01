Thelma Fardín habló de su relación con Camilo Vaca Narvaja: "Momento de crisis"

La actriz se expresó sobre cómo vive este álgido momento mediático.

Thelma Fardín se expresó sobre cómo el reinicio del juicio a Juan Darthés afectó a su relación con Camilo Vaca Narvaja. La actriz aseguró que atraviesa una crisis de pareja por la gran exposición que le significa haber denunciado al actor brasileño pero, a pesar de eso, se acompañan con su novio en este momento.

"Nosotros no nos separamos. Es un momento de crisis, no quiero que me corran del eje y que hablen de mi situación sentimental. Camilo está muy presente y más por su historia", expresó Thelma, en diálogo con Catalina Dlugi en su programa radial, en medio de una charla sobre cómo vive esta exposición por su denuncia a Darthés.

Fardín dejó en claro que aún, tanto ella como Vaca Narvaja, apuestan a su relación y continúan apoyándose en este momento. "Me está acompañando y tratamos de salir adelante, cada uno con su historia y también como pareja", soltó la actriz, sobre la importancia de su pareja en su vida. Y cerró: "Acompañarnos, sin duda, nos vamos a acompañar. Tengo toda mi vida hackeada por completo por el proceso judicial".

El agradecimiento de Thelma Fardín a las personas que la apoyaron en su denuncia a Darthés

La actriz se sinceró en su cuenta de Twitter sobre cómo atraviesa este momento y enunció: "El proceso sigue avanzando, muchas veces lamentablemente no tiene los tiempos que desearían mi cuerpo y mi alma, como tantas otras, que no dan más", soltó sobre cuán agotada está física y mentalmente por lo que conlleva su situación. "Pero a diferencia de muchos casos, tengo el privilegio de ser oída en sede judicial y así también mis testigos".

"Agradezco su interés y apoyo, saben que no podré contar absolutamente nada porque debemos respetar el Sigilo tal como lo pide el Código Penal de Brasil para que este proceso, tan desgastante, llegue a buen puerto. Aunque durante estos tres años intentaron embarrar la cancha una y otra vez de la otra parte, aquí seguimos firmes en el camino que se nos pide a las víctimas de abuso", continuó la actriz de Patito Feo, sobre su agradecimiento a todas las personas que demuestran interés en su causa a través de las redes sociales. Gracias por seguir apoyando. Gracias por todos sus testimonios. Es imposible encarnar la voz de todas las sobrevivientes, por supuesto, pero espero seguir haciéndolo de la mejor manera para todas aquellas que sí se sientan representadas".