Tenía 38 años: murió una famosa cantante por hacerse una liposucción

Conmoción en la música: se sometió a una liposucción y sufrió una complicación cardíaca. Quién es la famosa cantante que murió de manera inesperada.

Murió una famosa cantante a los 38 años tras someterse a una cirugía estética. La misma formaba parte de un reconocido grupo, y ahora las causas de su deceso están siendo investigadas por la Justicia. Ella tenía dos hijos y sufrió una complicación cardíaca en plena intervención.

El pasado martes, la cantante Yuliana Perea de 38 años se internó en la clínica Santa Anita para someterse a una liposucción. En el medio de la misma sufrió una complicación cardíaca por la cual fue trasladada de inmediato al Hospital de Apoyo Iquitos, donde finalmente murió.

La Justicia investiga su muerte, y mientras tanto se decidió detener preventivamente a John Casado del Castillo, quien fue el médico que se encargó de realizarle esta operación. En tanto, desde la clínica emitieron un comunicado lamentando su pérdida sin dar demasiados detalles.

“Con profundo pesar y consternación, expresamos nuestro más sentido pésame por el fallecimiento de la licenciada en obstetricia, Yuliana Perea Torres. En estos momentos, nuestras condolencias se extienden a su familia, amigos y colegas, mientras compartimos su dolor por esta irreparable pérdida”, fueron las palabras del comunicado emitido por la institución en donde Yuliana Perea fue intervenida.

Yuliana Perea no sólo era integrante del grupo Electro Ritmo, sino que también era obstetra, empresaria y era madre de dos hijos (19 y 8 años, respectivamente). Su partida generó un dolor inmenso no sólo en el ámbito del espectáculo, sino también en su círculo íntimo donde su madre fue una de las pocas personas que se manifestó públicamente tras la noticia.

El dolor de la madre de Yuliana Perea: "Quiero que el médico se pudra en la cárcel"

“Nadie me va a devolver a mi hija. Ella sabía que no me gustaba eso, yo siempre tenía temor. Yo escuchaba que les iba mal a las mujeres”, expresó Purita Torres, madre de Yuliana Perea, en diálogo con Detras del Show.

Totalmente desconsolada por la muerte de su hija, Purita Torres sentenció: “A mi esposo lo han llamado de que nuestra pequeña murió. No tenía conocimiento. Ni sus hijos sabían. Siempre tenía temor de que esas cosas salen mal. Quiero que se pudra en la cárcel ese médico”.