Tamara Pettinato le contestó a Fabiola Yañéz.

El viejo escándalo que involucró a Tamara Pettinato, Fabiola Yáñez y Alberto Fernández volvió a agitarse después de la entrevista que la ex primera dama concedió a Ángel de Brito. En esa nota, Yáñez volvió a hablar de las presuntas infidelidades del expresidente y mencionó el video donde se veía a Tamara junto a él en el despacho presidencial tomando cerveza. La respuesta no tardó en llegar.

En comunicación con Intrusos, Pettinato fue categórica al desmentir cualquier insinuación. “No creo que ella haya dicho que yo fui amante, porque no podría decirlo. Siempre se cuida de no asegurar algo que no puede asegurar”, expresó, marcando una línea clara entre las suspicacias y las afirmaciones concretas.

Pero la panelista fue más allá y lanzó la acusación que reavivó la polémica. Según afirmó, fue Fabiola Yáñez quien viralizó las imágenes filmadas por el propio Alberto Fernández, un dato que hasta hoy no había sido mencionado públicamente. “Estaría bueno que explique por qué viralizó el video. Eso nadie se lo pregunta”, disparó.

Pettinato insistió en que el material estaba únicamente en manos de la entonces primera dama y puso en duda sus motivaciones. “Una cosa es la causa contra su ex y otra cosa es haber filtrado ese video, que lo tenía solo ella. Me gustaría saber cuál fue la búsqueda porque no tiene nada que ver”, sostuvo con firmeza. Incluso adelantó que analiza opciones legales: “Se puede hacer algo… veremos”.

Cómo está hoy la relación entre Alberto Fernández y Tamara Pettinato

La panelista remarcó que lo ocurrido le sigue generando malestar y que no encuentra sentido en que el tema vuelva a reactivarse. “Me jode lo que pasó hace un año, ahora no entiendo el seguir hablando del tema”, dijo, reiterando que siempre consideró esa grabación como parte de su vida privada. Consultada sobre su vínculo con Alberto Fernández, Pettinato se limitó a repetir: “Hubo amistad con Alberto, viendo ese video te das cuenta”. Y, sin querer alimentar nuevas interpretaciones, cerró tajante: “No tengo más ganas de dar títulos”.