La revelación de Tamara Pettinato sobre el video con Alberto Fernández: "Privado" ".

Tamara Pettinato contó nuevos detalles sobre el video que se filtró en el que se la veía en Casa Rosada hablando y tomando una bebida con el expresidente Alberto Fernández. Qué dijo en América TV.

En diálogo con Intrusos, Pettinato confrontó con Fernández, quien días atrás dio su propia versión de los hechos. "Yo no voy a hacer lo que hizo él, que es explicar, porque no siento que tenga que explicar un contexto de un video que era privado. No tengo ganas", sostuvo.

"Es un video privado, que me lo filtraron y que no debería haber sucedido", continuó Tamara Pettinato y siguió: "No siento la necesidad de explicar para quién era, qué comimos".

La entrevista de Alberto Fernández y la respuesta de Tamara Pettinato

Asimismo, Tamara Pettinato hizo referencia a la entrevista que Alberto Fernández dio a Blender el pasado domingo, cuando aseguró que el video que grabó tenía como destinatario original al periodista Ernesto Tenembaum, aunque nunca se lo mandó. "Si él quiso explicar, que haga lo que quiera. Yo no quiero explicar nada", infirió Pettinato.

"Cuando decidís dar una entrevista y sentarte en un lugar estás decidiendo responder todo lo que te preguntan, y está bien también. Yo decido no dar ningún detalle de eso", prosiguió la mediática, quien concluyó su participación en Intrusos con una frase contundente: "No voy a contar nada".