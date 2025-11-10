Alberto Fernández contó lo que no se vio del video con Tamara Pettinato.

El expresidente Alberto Fernández contó nuevos detalles sobre el video que grabó de Tamara Pettinato en su despacho en la Casa Rosada. Qué dijo el ex jefe de Estado en el canal de stream Blender.

"Al igual que su padre, a mí Tamara me parece de las mejores personas que yo he conocido en mi vida, humanamente hablando, quiero aclararlo. Conozco a su padre, que es uno de los tipos más divertidos que he conocido", comenzó Alberto Fernández, quien siguió: "Viene un día y hacemos un reportaje para la televisión china".

Luego, explicó que "ese día", el periodista "Ernesto Tenembaum", compañero de Pettinato, lo "había maltratado en su programa de radio". "Me mató a la mañana, hizo una crítica por el Gobierno", explicó y prosiguió: "Entonces le digo a Tamara 'che, vos me conocés a mí, ¿por qué dejaste que Ernesto me trate así?'"

"Le digo 'vamos a mostrarle a Ernesto que dentro de su programa tiene a alguien que me quiere mucho'. Y así surge la charla esa", continuó. Cuando Tomás Rebord le preguntó si, entonces, "el video era para Tenembaum", Fernández contestó: "Exactamente".

Alberto Fernández contó lo que no se vio del video con Tamara Pettinato..

Qué pasó con el video que Alberto Fernández grabó de Tamara Pettinato

A pesar del revuelo, Alberto Fernández contó que Ernesto Tenembaum "nunca" recibió el video. "Porque nunca Tamara dijo lo que lo pedía que dijera, 'decime algo lindo'", señaló, antes de añadir: "¿Qué era lo que yo buscaba? Eso era. Ahora, la pregunta que yo hago: ¿Tamara fue merecedora de todo lo que dijeron de Tamara?".