Tamara Báez y una tremenda revelación contra Wanda Nara y La China Suárez: "Arruinaste una familia"

La expareja de L-Gante disparó con todo contra Wanda Nara y mencionó a La China Suárez en su descargo.

Tamara Báez realizó un contundente posteo a través de sus redes sociales en el cual destrozó a Wanda Nara, ya que todo indica que está en pareja con L-Gante, su ex. En la misma historia de Instagram, etiquetó a "La China" Suárez tras los rumores que la vincularon en su momento con Mauro Icardi.

"¿Te acordás cuando decía que arruinaste una familia? Acá arruinó una familia 8 años y una bebé de 1 año", lanzó Tamara, quien mencionó a "La China". Su mensaje está referido a cuando se filtró que la actriz se había visto con Icardi cuando estaba en pareja con Wanda Nara.

"Me hizo un favor, así que gracias. Empresaria y todo lo que quieras, para mi no es ejemplo de nada", continúo la ex de L-Gante. Además, sostuvo que le habló a Wanda para preguntarle si estaba con el cantante de cumbia 420 y "me lo negó. Ahora veo que agarra de la mano a mi hija. Tenes cinco, andá a criar los tuyos reina".

La furiosa publicación en Instagram se dio a raíz del comentario de una seguidora suya, quien le dijo que "hunda" a Wanda Nara "como ella hizo con 'La China' por meterse con hombres casados y romper una familia". "No es de dolida ni nada esto, pero hay que sacar un par de caretas. Mujer grande haciendo payasadas", concluyó.

El hermano de Mauro Icardi fulminó a Wanda Nara

Guido Icardi, el hermano de Mauro Icardi, hizo un duro posteo contra Wanda Nara, su excuñada, tras los rumores de romance entre la empresaria y L-Gante.

El escándalo entre Icardi y Wanda parecería no tener fin. Mientras el futbolista del PSG aseguró que estaban reconciliados, Wanda lo negó por completo y cada vez se muestra más cerca de L-Gante. Paralelamente, el hermano menor de Icardi se metió en la polémica y no tuvo tapujos a la hora de opinar.

Guido es el menor de los hermanos Icardi, vive en Europa y trabaja como tatuador. Aunque tiene un vínculo bastante lejano con Mauro, sintió la necesidad de defenderlo y criticar a la empresaria.

"Así empezó Guido Icardi. Una relación poco amorosa con su excuñada, Wanda Nara. Porque Guido fue al hueso, volvió a atacar a Wanda y a darle donde más le duele", contó Guido Záffora en Es Por Ahí (América TV). Acto seguido, mostró en pantalla las historias de Instagram que Guido subió: una foto de Wanda junto a la palabra "asco" y otra junto a la frase "qué asco de ser vivo".