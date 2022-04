Tamara Báez se hizo un nuevo retoque estético para recibir a L-Gante

La novia de L-Gante compartió con sus seguidores su nueva imagen.

Tamara Báez, la novia de L-gante, toma cada vez más notoriedad en las redes, ya que logró ganarse el cariño de los fanáticos del cantante. Lo más curioso es que la mamá de Jamaica no finge ser alguien que no es y siempre se destaca por defender sus ideales y hacerse cargo de las críticas que recibe a través de las redes sociales.

La influencer se destaca por su espontaneidad y siempre toma el guante para responder a los haters, como también agradecer el apoyo de los seguidores. Fiel a su estilo, Tamara Báez no se avergüenza de revelar cuáles son los retoques estéticos que tiene hechos y cuáles son los que tiene en mente llevar a cabo más adelante.

En esta oportunidad, Tamara Báez compartió en las historias de su cuenta personal de Instagram que se hizo un nuevo retoque estético en los labios. La pareja de L-Gante se agrandó un poquito más la boca, por lo que quedó aún más carnosa, aunque cabe destacar que no es la primera intervención que la instagramer se realiza en esa zona.

Pero eso no es todo, ya que Tamara Báez hizo público que también tiene pendiente una cirugía estética de aumento de senos. Lejos de sentirse atacada por quienes la critican por hacer públicos los cambios que quiere hacer en su cuerpo, la mamá de Jamaica suele responderles: "La que puede, puede". De este modo, dejó en evidencia que poco le importan las críticas hacia su persona.

Tamara Báez respondió a los haters

Hace poco, se viralizó una imagen de cuando la influencer tenía apenas 16 años y las críticas no tardaron en llegar. Entre risas, la novia del artista demostró que no se engancha en la polémica y aseguró que quienes la señalan son simplemente unas envidiosas. También asumió que en aquella época se vestía con ropa de marca y no con réplicas como decían los haters.

"16 años, sí era re contra turra y me vestía con ropa deportiva que era original y valía más que ustedes chichis que quieren descansarme a mí, justo a mí, la piba más normal que existe. Yo siempre de barrio como ahora, me puse un poco de labios, me arregle la nariz y uso pestañas, como quieren ustedes y no pueden. Les duele una banda verme bien. Las quiero y sigan mis pasos, no exploten cuando me vean las lolas hechas", escribió en su momento Tamara Báez.