Tamara Báez denunció que L-Gante le robó: "Cómo podés ser tan mala persona"

Tamara Báez hizo una durísima denuncia contra L-Gante a través de sus redes sociales.

La disputa mediática y legal entre Tamara Báez y L-Gante sumó un nuevo capítulo en las últimas horas con la durísima denuncia de la joven influencer en las redes sociales contra el músico. "No entiendo cómo podés ser tan mala persona", se lamentó Báez en sus historias de Instagram, donde acusó a su expareja de llevarse muchas de sus pertenencias.

La separación de Tamara Báez y L-Gante está muy lejos de haber ocurrido en buenos términos. Desde hace semanas, los dos jóvenes se denuncian mutuamente tanto en redes sociales y los programas de espectáculos como en la Justicia. Mientras tanto, quien queda en el medio de la disputa es Jamaica, la pequeña de tan solo un año que tuvieron juntos.

En las últimas horas, la influencer apuntó en sus redes sociales contra su expareja con una fuerte denuncia. "Vengo acá a buscar un poco de ropa y faltan zapatillas. ¿Qué onda? ¿Andan en atrevidos?", se escucha decir a Tamara Báez en sus historias de Instagram mientras filmaba el faltante de calzado que notó al llegar al country en el que vive con su hija Jamaica.

"Se llevaron el auto, la moto, se llevaron mis zapatillas. ¿Qué onda? Y está bici no sé de quién es, pero está acá", agregó en otra story la influencer, remarcando que le faltaba nada menos que el Fiat 500 que L-Gante le regaló para su cumpleaños. Angustiada por la situación, Tamara Báez se filmó en modo selfie y sumó: "Hacen lo que se les canta bien el orto conmigo y así fue siempre".

"No me importa que me vean así, pero tengo mucha bronca y están siendo súper, súper injustos conmigo porque la vengo pasando mal desde hace mucho tiempo. Ahora que me sigan haciendo pasar por esto no da", aseguró la influencer entre lágrimas. Sobre los responsables del robo en su hogar, Báez fue contundente al apuntar contra L-Gante: "Yo tengo que estar bien por mi hija. Estoy sola, me siento sola y no entiendo cómo podés ser tan mala persona".

"Si ya estás con otra persona, hacé tu vida y no me rompás las bolas. ¿Qué venís a entrar acá a llevarte lo mío?", cerró Tamara, visiblemente angustiada.

Wanda Nara y L-Gante habrían chapado en un boliche

Se dice que Wanda Nara y L-Gante estuvieron a los besos en el VIP de un boliche. "Wanda sale a otro boliche, fue a Áfrika. La gente de una cuenta obtuvo imágenes de esa noche de descontrol. Aparentemente, esa noche cierran un VIP dentro del VIP para que L-Gante se chape a Wanda Nara", aseguró Rodrigo Lussich en Socios del Espectáculo (El Trece). Adrián Pallares agregó que el cantante y la empresaria organizaron "un operativo de cerrazón absoluto para que nadie consiga ninguna imagen" y que es por esto que no salieron a la luz las imágenes.