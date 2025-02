Sorpresa en el espectáculo por lo que se supo sobre la vida privada de Luis Ventura: "Gilda"

Sorpresa en el espectáculo por lo que reveló el entorno de Luis Ventura: "Gilda".

Luis Ventura es uno de los periodistas de espectáculos más afilados y su entorno está muy ligado a los medios, tanto que figuras como su expareja Estelita también ocupan un lugar en la televisión con participaciones en paneles de chimentos. Pero alejada de la televisión, la mujer hizo un sorpresivo anuncio que fue celebrado por sus seguidores.

A través de su cuenta de Instagram, Estelita compartió una fotografía de su mascota, un loro, y lanzó un feliz mensaje: "Hace un año que llegaste a casa. Así que por eso FELIZ CUMPLEAÑOS GILDA!!!". Además de un video del animal, Estelita subió fotos de su lora Gilda con sus perros bulldog.

"Me encantaría tener un lorito. Tengo una perrita muy viejita y prácticamente no viajo a ningún lado por ella. Soy vecina tuya, vivo sola y me da miedo dejarla con alguien sino estaría llena de animalitos" y "Me muerooo de Amor!!! lo que son los animales, seres maravillosos que alegran nuestra vida, son todos hermososss" fueron algunos de los mensajes que recibió la ex de Luis Ventura que en el paso fue parte del magazine de chimentos El Run Run del Espectáculo (Crónica TV).

Salió a la luz la nueva vida de Estela Muñoz tras divorciarse de Luis Ventura

La mediática Estela Muñoz, quien fue exesposa del periodista de espectáculos Luis Ventura hasta que este la engañó con su actual pareja Fabiana Liuzzi, reapareció en sus redes sociales luego de alejarse de la televisión, donde ejercía como panelista en magazines de Crónica TV, y lanzó un inesperado anuncio para su hijo.

Muñoz es muy activa en su cuenta de Instagram, donde comparte diariamente recetas de cocina y momentos con su familia, y en los últimos días compartió un video en el que se mostró con su hijo menor, Facundo Ventura, y le hizo un fuerte anuncio., "Oiga, ¿y usted dónde va?", le recriminó su hijo, quien sigue los pasos de su papá en el periodismo de espectáculos. "Adiós, adiós, nos vemos más tarde… Adiós, me voy de joda. Me voy de baile con mis amigas. Besito, chau, chau. No me extrañen", le contestó su madre.

"¿A quién le pediste permiso vos?", le preguntó su hijo, fingiendo sorpresa. "No, no, no. No le tengo que pedir permiso a nadie. Me voy, chau, chau", le espetó ella. Ventura cerró con una queja y sentenció: "Bueno, acá cada uno hace lo que se le canta las pelotas". "Exactamente, para eso estamos, para eso somos grandes y responsables de nuestras vidas. Adiós, adiós. No me extrañen que ya vuelvo", cerró su madre.

Luis Ventura y Estela Muñoz se separaron en 2014 luego de 20 años de relación, cuando salió a la luz que el periodista estaba esperando un hijo extramatrimonial con Fabiana Liuzzi. En ese momento, la separación fue conflictiva y quienes sufrieron muchas consecuencias de la exposición mediática fueron Nahuel y Facundo, los hijos de la pareja. Con los años, Ventura reveló que su relación con su ex es buena: "Trato de que no haya agresiones porque las primeras consecuencias son de los chicos".