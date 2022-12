Sorpresa absoluta por la foto de Moria Casán y Sergio Massa en una fiesta

Moria y Massa compartieron una animada fiesta y no dudaron en posar para las cámaras. El tierno mensaje de "La One" a su yerno.

Moria Casán sorprendió en su cuenta de Instagram con las fotos del festejo de 80 años de su pareja, Fernando "El Pato" Galmarini, donde no faltó música e invitados especiales, además de la presencia de la nueva familia de la actriz. Muy contenta, "La One" subió una foto con Sergio Massa junto a un tierno mensaje.

"En cumple de PATO Fernando Galmarini en sus 80 con mi yerno Sergio Massa, mi nueva flia, sin cargos jerárquicos, fiesta familiar, love GALMARINI, gran constructor", escribió Moria en una foto que compartió en sus stories de Instagram junto al actual ministro de Economía de la Nación Sergio Massa. La diva compartió más postales de la celebración, que contó con invitados como Gustavo Moro y Felipe Pigna, entre otros.

Moria Casán y Sergio Massa en los 80 de "El Pato" Galmarini.

Moria Casán y "El Pato" Galmarini se conocieron en A la cama con Moria, el programa de entrevista que la diva condujo en los '90. Muchos años después, un llamado telefónico los volvió a unir y juntos apostaron a construir una historia de amor que enterneció al mundo de la farándula y la política.

Moria Casán aniquiló a Fátima Florez con su lengua karateca: "Ridícula"

El cruce explosivo se generó cuando Rodrigo Lussich leyó al aire los mensajes de texto que le dejó Moria dirigidos a Fátima, quien se disponía a irse del estudio: "Registró su nombre con una empresa, así que hay que monetizar el uso. Dice que le vas a tener que pagar por usar su nombre. Dijo 'tendrá que dejar una limosnita'". Dicha la fuerte advertencia, la imitadora contestó con un picante: "Moria, dejate de joder, andá a laburar y ganate la plata".

"Moria es buscona y como estábamos hablando mucho de Mirtha Legrand y Susana Giménez, ella se pone celosa. (…) Le puedo cambiar una letra, y ya es Moira", agregó Florez. Acto seguido, Lussich sumó más palabras de "La One", quien reforzó su dura advertencia: "No creo que me haga en su nuevo show. Pero siempre dice que usa mi imitación para descansar, porque ahí trabaja el público. Si me llega a hacer tendrá que dejar una limosnita".

Furiosa, luego de que Fátima soltara una afilada chicana, la diva soltó su lengua karateca y dio su estocada final: "¿Me manda a laburar a mí? ¡Ridícula! Se descompuso. Lo vi. Estábamos mirando con una amiga, que cuando #Axila me mandó a laburar, dijo 'qué dijo esta black'. Atrás mal. Me hace mal la voz, es de los años 80', ahora tengo voz nasal, tipo congestión orgásmica".

"Muero con el descoloque. Que se relaje y que Norbertito (en referencia al marido) pague. Mejor que no me haga y vaya por el outlet actual", cerró la actriz, haciendo uso de su habitual sarcasmo.