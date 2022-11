Sofía Pachano confirmó lo que todos pensaban de su papá: "Nos dimos cuenta después"

Sofía Pachano estuvo en el programa de Gastón Pauls y reveló detalles de la relación con su papá Aníbal.

Sofía Pachano brindó declaraciones que estuvieron vinculadas a la relación con Aníbal Pachano, su papá. La actriz y conductora hizo un recorrido desde que era niña, adolescente y pasando por la adultez, donde reveló los problemas que tuvo el director de teatro con distintas enfermedades.

"Creo que perdí la infancia cuando me di cuenta de que había cosas a tratar, por mi bien, con mi papá", contó Sofía, quien dialogó con Gastón Pauls en el ciclo llamado Seres Libres emitido por Crónica TV. Allí habló de la adicción de Aníbal con la cocaína, cómo fue enterarse que tenía HIV y el posterior diagnóstico de cáncer.

"Cuando empiezo a ver cambios actitudinales muy fuertes, lo hablé en terapia y con mi mamá. Él estaba muy bloqueado. Fue imposible tener una relación con él. Yo no entendía si era una adicción, si era un loco", expresó. "Nos dimos cuenta después, cuando le diagnostican cáncer", dijo sobre el difícil momento.

"A los 16 descubrí que mi papá tenía HIV. Y ahí dije 'che, esto ya es un montón'. Porque habían muerto muchos tíos míos", dijo la exparticipante de Masterchef Celebrity. Y agregó: "Ahí dije 'se va a morir'. Llame a mi mamá y todo se charló mucho. Fue difícil de procesar".

Por otra parte, la hija del director teatral relató "el cambio en su sexualidad" a sus 12 años: "Nadie me lo dijo. Siempre, siendo hija de artistas, te sobreadaptás a un montón de situaciones, buenas y malas". En este sentido, recordó qué sentía frente a esta situación: "'Pero papá ahora está usando tacos y pestañas postizas. Esto no es lo normal', pensaba yo a los 13 años".

La postura de Sofía Pachano con las drogas

Tras los complicados episodios con su papá, Sofía consideró que el uso de las drogas es "un horror. Me parece que la gente piensa que tiene control sobre eso". Además, reflexionó y sostuvo que le pone nerviosa algunos comentarios sobre este tema: "Cuando me entero de alguien que dice 'no, es solo los sábados'. Un día te pasa algo y no es solo los sábados, en cualquier adicción".

Aníbal Pachano sorprendió al hablar del novio de su hija

Aníbal Pachano dialogó con revista GENTE y sorprendió a contar qué opina sobre la relación de su hija Sofía con Santiago Ramundo, quien cambió sus planes de vivir en México para quedarse en la Argentina con la ganadora de MasterChef Celebrity, la revancha. "Me encanta", aseguró el coreógrafo en su charla con la reconocida publicación, donde también destacó la relación que mantiene con Ana Sans, su exesposa y madre de Sofía.

Desde hace más de un año, Sofía Pachano está en pareja con el actor argentino Santiago Ramundo. La relación va tan bien que el artista tomó la decisión de olvidar sus planes de vivir en México, donde es una figura destacada, para radicarse en nuestro país. Además del buen presente personal, Sofía también tiene un buen andar profesional, luego de su polémica salida de Cocineros Argentinos, ya que se consagró como campeona de MasterChef Celebrity, la revancha, el ciclo donde se enfrentaron los participantes más destacados de las distintas ediciones del certamen gastronómico de Telefe.

Aníbal Pachano charló con revista Gente y sorprendió al revelar qué opina de Ramundo y la relación que mantiene con Sofía. "Estamos en una etapa absolutamente feliz, al verla transitar por un noviazgo feliz", comenzó asegurando el coreógrafo. Consultado sobre qué piensa de su yerno, Pachano fue totalmente sincero: "Me encanta, es un copado". En ese sentido también remarcó que ver a su hija tan feliz con el actor le hace recordar en algún punto a cuando él estaba en pareja con Ana Sans, la madre de Sofía.

"Yo apelo mucho a los valores de familia, y me parece que eso es lo más lindo que tienen los dos. Son familia absoluta", detalló Pachano. Además, aseguró que es "celoso y observador", a lo que considera una forma de cuidar. Por otra parte reconoció que Sofía también es celosa y a veces se pone controladora, aunque lo atribuyó a que es hija única y "ser el único hijo es muy difícil no es fácil".