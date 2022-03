Silvio Soldán anunció la noticia más triste: "Mucho esfuerzo"

El reconocido presentador y animador Silvio Soldán lanzó una triste primicia en torno a su trayectoria en los medios.

Silvio Soldán comunicó la peor de las noticias: no planea regresar a la radio y ni siquiera está en sus planes afrontar un nuevo desafío como conductor en los medios. Las razones detrás de la triste primicia.

"No lo veo factible, hacer un programa me demandaría mucho esfuerzo", manifestó Soldán en diálogo con Diario Show, desterrando cualquier posibilidad de volver a escucharlo en uno de sus grandes amores, la radio.

Por otro lado, Soldán sí dejó en claro que seguirá trabajando como animador de eventos privados y shows empresariales, y precisó que ofertas para hacer radio no le faltaron: "Si bien me han ofrecido realizar un ciclo semanal, tampoco es algo que me convence mucho”.

“Reconstruyo momentos de ‘Feliz Domingo’ y ‘Grandes Valores del Tango’ y la gente lo disfruta con mucha emoción”, agregó el legendario Silvio Soldán sobre su trabajo en grandes programas de la televisión argentina, un imán a la nostalgia de todos sus seguidores.

Silvio Soldán sorprendió a todos el lunes pasado en el cumpleaños número 76 de Ricky Maravilla por su inesperada compañía. El presentador fue sin dudas uno de los máximos protagonistas de la velada, que tuvo a otras grandes figuras del espectáculo también presentes. El cantante tropical festejó con sus amigos en La Cañada, en Buenos Aires, y disfrutó junto a ellos de una divertida noche.

A sus 86 años, Silvio Soldán vive uno de los momentos más tranquilos de su vida. Acostumbrado a la polémica durante años por sus explosivas relaciones -basta con solo mencionar a Silvia Süller y Giselle Rímolo-, el histórico presentador actualmente está rodeado por sus seres queridos y también muy enamorado de su novia, una mujer 30 años menor que él. Pero Soldán sorprendió a todos el lunes pasado en el cumpleaños de Ricky Maravilla.

En un festejo que contó con la presencia de importantes figuras del espectáculo como Silvio Soldán, Esther Goris, Toti Giménez y Cacho Rubio, Ricky Maravilla celebró sus 76 años en La Cañada, Buenos Aires. El cantante nació el 7 de febrero de 1946 en Salta y es considerado uno de los máximos referentes dentro de la cumbia norteña, pero quien más se destacó en el cumpleaños del músico fue uno de los invitados: Silvio Soldán. Es que el presentador se mostró muy feliz y bien acompañado por una de las bailarinas del staff estable de Ricky Maravilla.