Se reveló la enfermedad que sufre Chiche Gelblung: por qué lo internaron

Chiche Gelblung fue internado de urgencia y tras haber sido dado de alta, se reveló el problema viene arrastrando desde hace tiempo.

Chiche Gelblung fue internado de urgencia y su hospitalización preocupó a todos. El periodista y conductor que trabaja en Crónica TV y Radio Del Plata transita un problema de salud que no es reciente, ya que se reveló que lo tiene desde hace bastante tiempo y no le dio la relevancia suficiente.

En la madrugada del miércoles 8 de marzo, Samuel "Chiche" Gelblung debió ser internado en el Sanatorio Los Arcos por un cuadro febril. El mundo del espectáculo estuvo en vilo para ver qué era lo que sucedía con el conductor, pero afortunadamente le dieron el alta horas más tarde.

Sin embargo, no es la primera vez que le pasan este tipo de episodios a Chiche. El periodista Pampito dio detalles sobre esta situación en Intrusos, el programa que conduce Flor de la V por América TV, y dijo: "A mí lo que me dicen es que tiene fiebre. Es algo que viene arrastrando desde hace ocho meses cuando él se lastimó en la rodilla y no le dio bolilla".

Cabe recordar que el periodista viene de una operación complicada: en el 2022 se operó de los riñones, por lo que está en constante observación médica. "Cada dos por tres le agarra fiebre, lo internan, le hacen un montón de estudios y ven lo que tiene, es un cuadro complejo, hay que prestarle mucha atención", sostuvo el panelista de Intrusos.

A pesar de que ya se encuentre bien de salud y retome sus actividades laborales rápidamente, deberá atender su enfermedad lo antes posible para que las recaídas no sean una constante. El viernes 10 de marzo regresa a la pantalla de Crónica TV y el aire de Radio Del Plata.

Internaron y operaron de urgencia a una figura de TN: "Descubrieron esto"

Una reconocida figura de TN sufrió un terrible momento de salud y tuvo que ser internado y operado de urgencia. La figura del canal contó el mal momento que atravesó en sus redes sociales y llevó calma a los televidentes que se preocuparon por su situación.

Según reveló en sus historias de Instagram, el comunicador decidió acercarse a la guardia por un intenso dolor abdominal y terminó por quedarse internado en el hospital. Tan solo unas horas más tarde, los médicos decidieron que lo mejor era operarlo para evitar que el cuadro empeore.

La historia de Instagram de Nacho Otero sobre su salud.

Se trata de Nacho Otero, el periodista del ciclo Nuestra Tarde, que se emite por la pantalla de TN. "El sábado me agarró un dolor que me doblaba en el abdomen y lateral derecho. Ni acostado se me pasaba. Hoy vine a la guardia y descubrieron que tenía apendicitis", reveló el joven en diálogo con el portal de noticias del canal.

El mismo fin de semana que empezó a manifestar los síntomas, Otero fue intervenido quirúrgicamente en el hospital Finochietto. Luego de salir sin problemas de la situación, el periodista publicó una foto en sus redes en donde comentó la situación: "Vine a la guardia por dolor abdominal y pasaron cosas. ¡Chau apéndice!". Afortunadamente, Nacho ya está recuperado y admitió sentirse "10 puntos".