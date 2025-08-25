Se filtró cómo fue la división de bienes en el divorcio de Gimena Accardi y Nico Vázquez

Se filtró la división de bienes entre Gimena Accardi y Nico Vázquez.

El jueves pasado, Gimena Accardi y Nicolás Vázquez firmaron oficialmente su divorcio en una audiencia que, lejos de tensiones, estuvo marcada por la emoción y la armonía. Según trascendió, la escena sorprendió incluso a los abogados presentes. “Nunca vimos algo así”, aseguraron.

El periodista Gustavo Méndez relató en Mujeres Argentinas (El Trece) que, al momento de la firma, los actores estaban tomados de la mano y que luego se fundieron en un abrazo. “Estaban llorando y después se fueron a desayunar. Estaban muy conmovidos”, explicó.

La resolución patrimonial se dio sin conflictos: Accardi se quedó con la casa que habían construido juntos en zona Norte, donde convivieron hasta su separación, mientras que Vázquez mantuvo el departamento que compraron a principios de este año en Núñez, lugar donde él reside actualmente.

Si bien no hubo un único desencadenante, además de una infidelidad por parte de la actriz, allegados a la pareja señalan que el desgaste de los últimos años, las diferencias en los tiempos laborales y la convivencia marcada por proyectos compartidos fueron debilitando el vínculo. A pesar de eso, ambos decidieron transitar la separación desde el respeto y el cariño, evitando el enfrentamiento mediático y priorizando la contención mutua.

Cómo continuarán los proyectos laborales en conjunto de Gimena Accardi y Nico Vázquez

Además de los bienes materiales, la pareja deberá redefinir sus vínculos en el plano profesional. Accardi protagoniza la obra En otras palabras, producida por Vázquez y compartida con Andrés Gil. Si bien estaba prevista su continuidad durante el verano, ambos decidieron darla por finalizada el mes próximo.

Gimena Accardi y Nico Vázquez estuvieron en pareja durante 15 años.

Vale recordar que los artistas mantenían una sociedad profesional a través de la cual compartían las ganancias de sus proyectos teatrales. Por ahora, no trascendió cómo quedará esa estructura en adelante. “Me dicen que recién ahora están procesando lo que vivieron en los últimos años del matrimonio, como que la ficha les cayó ahora”, concluyó Méndez.