Rusherking comenzó a seguir a Julieta Poggio: "Me parece lindo"

La exparticipante de Gran Hermano contó en una entrevista el sorprende el acercamiento que tuvo con el cantante. Rusherking comenzó a seguir a la influencer luego de separarse de la China Suárez.

Rusherking y la China Suárez terminaron su noviazgo la semana pasada y desataron un ola de rumores sobre las causas de la ruptura. Tras la separación, tanto la actriz como el cantante estuvieron muy activos en las redes sociales, lo que despertó teorías sobre posibles nuevas relaciones, Y entre las involucradas quedó una de las exparticipantes de Gran Hermano.

Julieta Poggio, una de las favoritas de los fans del reality de Telefe, causó furor desde que salió de la casa. Además de las propuesta laborales, la joven bailarina consiguió más de dos millones de seguidores y uno de los que la ayudó a conseguir esa cifra fue el trapero.

Poggio estuvo invitada este lunes en el ciclo Bibi Biri, del canal de streaming República Z, y reveló que Thomas, el nombre de pila del artista, comenzó a seguirla luego de su ruptura con Suárez. “¿Saben quién me siguió? Rusher”, reveló la influencer con una gran sonrisa.

Rápidos de reflejos, los conductores le recordaron que estaba soltero. “Sí, por eso se los cuento”, contestó pícara la joven actriz entre risas. De inmediato, La Tía Sebi, uno de los presentadores del programa, le consultó si habló con él: "No hubo mensajes, pero sí me parece lindo”, precisó la joven que está de novia con Lucca Bardelli.

¿Qué decían las amigas de Rusherking sobre la China Suárez?

La China Suárez minutos antes de que terminara el Jueves Santo subió un sorprendente posteo en Instagram en el que anunció su separación de Rusherking. "Que una relación por la que apostaba todo no funcione es cruel. Tener que soltar a la persona con la que querías envejecer es triste. Nos deseo un duelo con el menor sufrimiento posible. Me voy agradecida por lo vivido y con el corazón roto por uno de los años más lindos de mi vida”, sostuvo la actriz.

Desde entonces las teorías sobre los motivos de la separación no dejan de aparecen y de acuerdo a las diferentes versiones periodísticas, la decisión de ponerle un punto final a la relación fue el cantante. "Me cuentan es el que toma dulcemente, porque cuando habla con La China fue como amorosamente, digamos la decisión de separarse de esta relación. Él ya no está como para un compromiso, una mujer como La China implica un montón de cosas, es una mujer que es madre, hijos, ella quería envejecer con él, toda la vida… Él tiene 22 años”, reveló Paula Varela.

“Él empieza a ir solo a las Bresh porque La China no lo puede acompañar y demás y empieza a haber algunos mensajitos con chicas de su edad. Ellas la ven a La China como una señora grande para una chica de 21, 22 años, con una mujer con tres hijos por más que La China sea divina, espléndida y joven”, agregó la panelista de Socios del espectáculo.

“Ellas lo que dicen es ‘era tóxica y muy pesada con él a la hora de ver donde está, que hiciste, donde viniste y demás’. Y a Rusher esto le empezó a pesar”, sentenció la periodista. Ese punto le llamó la atención a Rodrigo Lussich e indagó: "Volviendo a las amigas de Rusher, ¿es cierto que le dijeron la frase a Rusher ‘largá a esa vieja’?”. "Un poquito así, es un textual fuerte”, le contestó Varela.

No obstante, desde que se confirmó la ruptura el músico no habló con los medios y se limitó a subir una historia de Instagram sobre la decisión que tomaron: “Quería contarles que con Euge no estamos más juntos, y quería contárselos porque se que hay muchos que se preocuparon. Sepan que nos queremos y quisimos mucho y que ninguno de los dos lastimó al otro, no se crean las boludeces que dicen por ahí... Euge es de las personas más buenas y sinceras que conocí en mi vida. Gracias por preocuparse”.