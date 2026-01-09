Calendario de findes XXL 2026: cuáles son los mejores destinos para conocer La Rioja

El calendario 2026 se perfila como uno de los más favorables para el turismo interno en los últimos años, favoreciendo a la provincia de La Rioja como uno de los puntos más solicitados del país. Tras el decreto del Gobierno nacional que formalizó la incorporación de tres nuevos feriados no laborables con fines turísticos, se espera que el próximo año cuente con casi un fin de semana largo por mes, una medida orientada a extender los períodos de descanso y dinamizar la actividad económica en todo el país.

La decisión quedó establecida a través de la Resolución 164/2025, publicada en el Boletín Oficial, donde se señala que el principal objetivo es impulsar sectores clave como la hotelería, la gastronomía y el transporte, además de favorecer la planificación de actividades familiares, recreativas y comerciales. En este marco, el esquema de feriados busca distribuir los descansos a lo largo del año y no concentrarlos únicamente en determinadas temporadas.

De acuerdo al calendario oficial, solo enero y septiembre no contarán con fines de semana largos, mientras que el resto de los meses tendrá al menos uno. En particular, mayo y diciembre se destacan por contar con dos fines de semana extensos, lo que eleva a 12 el total de fines de semana largos durante 2026. Esta distribución refuerza la expectativa de un movimiento turístico sostenido, con impacto directo en las economías regionales.

Cuáles serán los fin de semana largos

El primer fin de semana largo del año se dará a mediados de febrero, con cuatro días de descanso por Carnaval (14 a 17 de febrero). En marzo, el feriado del Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia permitirá un nuevo descanso extendido (21 al 24 de marzo). Abril sumará otro fin de semana largo, ya que el feriado del 2 de abril, en homenaje a los Veteranos y Caídos en la Guerra de Malvinas, coincidirá con Jueves y Viernes Santo (2 al 5 de abril).

Mayo contará con dos oportunidades: a comienzos de mes, por el Día del Trabajador (1 al 3 de mayo), y hacia finales, por el Día de la Revolución de Mayo (23 al 25 de mayo). En junio, el feriado por el Paso a la Inmortalidad del General Martín Miguel de Güemes se trasladará para conformar un fin de semana largo (13 al 15 de junio), mientras que julio ofrecerá cuatro días consecutivos de descanso al combinar el Día de la Independencia con un día no laborable turístico (9 al 12 de julio).

Agosto sumará otro fin de semana largo por el feriado en homenaje al General José de San Martín (15 al 17 de agosto), y octubre hará lo propio con el Día del Respeto a la Diversidad Cultural (10 al 12 de octubre). En noviembre, el Día de la Soberanía Nacional se trasladará para generar un nuevo descanso extendido (21 al 23 de noviembre), mientras que diciembre tendrá dos fines de semana largos: uno por la Inmaculada Concepción de María, con día no laborable previo (5 al 8 de diciembre), y otro por la celebración de la Navidad (25 al 27 de diciembre).

Qué visitar en La Rioja

La Rioja, reconocida tanto por su potencial productivo como por sus impresionantes paisajes, atrae cada año a miles de turistas locales e internacionales. En la capital riojana, se puede visitar el Parque Arqueológico El Saladillo, donde los visitantes caminan entre ruinas jesuíticas y vegetación autóctona. A pocos kilómetros, la Ruta del Vino Riojano ofrece degustaciones en bodegas artesanales e industriales, tanto en la zona de la Costa Riojana como en Chilecito y Famatina.

Los amantes de la naturaleza pueden disfrutar del Paseo de los Sauces con actividades como kayak, cabalgatas y ciclismo, o relajarse en las Termas de Santa Teresita. Para los que buscan conectar con lo ancestral, el Sitio Arqueológico de Hualco, en San Blas de los Sauces, ofrece trekking y vistas panorámicas. También se destacan el Mercado Artesanal de Sanagasta y el Paseo Carlos Menem en Anillaco.

En el oeste, la emoción llega de la mano del Cañón del Triásico en General Felipe Varela y el Cañón del Ocre en Famatina. El histórico Cable Carril de Chilecito propone un viaje al pasado a través de sus estaciones. Cabe recordar que toda la información y propuestas están disponibles en la web oficial.

Asimismo, la Reserva Provincial Laguna Brava deslumbra con sus lagunas salobres en medio del paisaje andino. También se recomienda visitar el Sitio Arqueológico Estrellas de Vinchina y ascender al Cerro El Toro, en General Lamadrid, donde las vistas panorámicas son imperdibles.

En los llanos riojanos, los visitantes pueden conocer Los Colorados y el Refugio del Chacho en Independencia, disfrutar de caminatas en el Parque Provincial El Chiflón o avistar cóndores en vuelo desde la Quebrada de los Cóndores, en General Ángel Vicente Peñaloza.

En Olta, el Paseo Caminito evoca al célebre tango que tiene origen en senderos recorridos por Gabino Coria Peñaloza. Otros puntos cargados de historia son la Iglesia de Ambil (Ortíz de Ocampo) y la Iglesia Nuestra Señora del Rosario (San Martín).