Rottemberg contó el pedido que Daniel Tinayre le hizo a Mirtha Legrand antes de morir

El productor Carlos Rottemberg reveló cuál fue el último pedido que le hizo el director de cine y esposo de Mirtha Legrand, Daniel Tinayre, antes de morir.

Carlos Rottemberg fue uno de los principales gestores de la vuelta a la televisión de Mirtha Legrand y durante una entrevista habló del vínculo que la une a la diva y quien otrora fue su esposo, el director de cine Daniel Tinayre. "Intervine por Daniel", reveló el productor teatral, en torno al pedido especial que le hizo Tinayre antes de morir.

En una entrevista concedida a Pronto, Carlos Rottemberg habló de su larga amistad con Mirtha y admitió que su encuentro con la diva se debió a su estrecha relación con Daniel Tinayre: "Mi amistad venía con Daniel del año 80. Había hecho teatro con Daniel en 1980, los dos como productores y éramos muy amigos. En ese momento, era más amigo de Daniel que de Mirtha. Compartíamos momentos fuera del trabajo y con Daniel tengo 20 anécdotas, una mejor que la otra. Te voy a dar un ejemplo chiquito: todas las noches antes de irnos a dormir nos llamábamos por teléfono para no decirnos nada".

Ahondando en la profundidad de su vínculo con el director de La Patota (uno de los filmes más icónicos de la historia del cine argentino), Rottemberg indicó: "Nada. Solo nos decíamos hasta mañana y una noche le comenté que me dolía mucho la espalda y que estaba molesto porque quizás era por la posición en la que leía. Al día siguiente, paró en la puerta del edificio en el que yo vivía un taxi flet con Daniel Tinayre y de ahí bajó un sillón de lectura. Un sillón importante, especial, de esos que se reclinan. Me lo trajo de regalo solo porque la noche anterior le había dicho que me dolía la columna. Me dejó sorprendido verlo porque no solamente compró el sillón sino que él mismo lo trajo en un taxi flet. Tuvimos una gran amistad"

Qué le dijo Daniel Tinayre a Carlos Rottemberg antes de morir

Cuando se le preguntó si extrañaba a Tinayre, el productor se sinceró y habló de los últimos momentos con vida del cineasta y del especial pedido que le hizo: "Sé que esto de la mediación con Mirtha que hice ahora fue simplemente para responderle a Tinayre lo que dijo en la terapia intensiva del Instituto del Diagnóstico la noche anterior a morir. Alguna vez la conté a esta historia. El murió el domingo 23 de octubre de 1994 y cuando llegamos con Mirtha la noche anterior desde su casa, porque yo estaba con ellos y salimos Daniel en ambulancia y yo con Mirtha en mi auto, fuimos a la terapia intensiva y Daniel me miró y me dijo algo que me quedó para siempre. Mirtha estaba a su izquierda y le dijo: 'Chiquita, el lunes hace el programa'. Y luego giró la cabeza a la derecha, donde estaba yo, y me dijo: 'Cuidala'. Por eso, cuando se armó esto a fines de junio que se había caído el contrato entre Mirtha y El Trece, intervine por Daniel"