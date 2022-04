Romance en puerta: un jugador de la Selección se mostró muy cercano a Jimena Campisi

Ambos mediáticos demostraron varios indicios de que estarían en pareja y Ángel de Brito expuso los detalles.

Ángel de Brito reveló el supuesto romance que involucra a un jugador de la Selección argentina de fútbol y a una reconocida modelo. Con algunos detalles que salieron a la luz en los últimos días, el periodista pudo juntar algunas pruebas que confirmarían la teoría que relaciona a ambos en una creciente romance

Los protagonistas de la historia son Nicolás González y Jimena Campisi. El delantero en la ACF Fiorentina habría encontrado el amor con la famosa modelo, quien se encuentra en la localidad de Italia en donde el futbolista reside. A través de sus redes sociales, Ángel de Brito reveló algunos detalles de la relación.

Según contó el periodista y conductor de LAM, la famosa modelo habría hecho base en Florencia, Italia, localidad en la que vive González. "Romance: Nicolás Gonzalez y Jimena Campisi. Ella viajó hace 15 días, ya se conocían de Buenos Aires", informó De Brito en sus redes con algunas imágenes de los protagonistas, pero ninguna en donde los mostrara juntos.

Aunque esta historia aún no fue confirmada por la pareja, parece que es un noviazgo que inició con un encuentro en Buenos Aires y luego siguió a través de las redes sociales. Sin embargo, parece que esta relación todavía se mantendrá en perfil bajo por un tiempo más, al menos hasta que los mediáticos elijan confirmar o negar los rumores.

La dura batalla legal que enfrenta Jimena Campisi

Jimena Campisi es una reconocida modelo y Dj oriunda del sur de Argentina. Con gran influencia en sus redes sociales, Campisi logró formar una comunidad de seguidores que la apoyan.

La última pareja pública que conformó Jimena Campisi fue con Tomás Costantini, y juntos tuvieron a Milo, su hijo de 8 años. Sin embargo, hace ya varios años que la modelo batalla un enfrentamiento legal con su ex debido a la manutención del pequeño. "CINCO AUDIENCIAS. El padre de mi hijo no es capaz de aparecer ni por zoom ni en la vida real. Hace ocho meses que ni siquiera lo ve. No es capaz ni de proponer una cuota alimentaria digna para Milo", manifestó la modelo hace un tiempo atrás.

"Tuvieron que citar a los abuelos y tampoco quisieron aparecer. Soporté 8 años de cuota alimentaria ridícula para que por lo menos genere un vínculo. Ya entendí, el amor no se puede comprar pero el sufrimiento no es gratis tampoco. Justicia. Háganse cargo de lo que le corresponde a Milo. Bastante daño psicológico le hicieron así que tengan al menos la dignidad de dar la cara y cumplir con la ley. Muchos millones y cero valores. Qué tristeza", finalizó su descargo la modelo.