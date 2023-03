Robertito Funes Ugarte habló de Marcelo Corazza y generó polémica: "Es la vida privada"

El periodista y conductor de La noche de los ex, Robertito Funes Ugarte, habló sobre la detención de Marcelo Corazza por corrupción de menores y generó fuerte polémica.

El periodista Robertito Funes Ugarte rompió el silencio y se refirió al tema que puso en jaque a Gran Hermano y Telefe: la detención de Marcelo Corazza, productor del reality, por presunta corrupción de menores. El periodista y conductor de La noche de los ex, en Gran Hermano, se mostró cauto y generó polémica con sus declaraciones.

Fue tan grande la tormenta mediática que generó la detención de Marcelo Corazza en medio de la recta final de Gran Hermano, que Telefe y varios de los analistas de El Debate fueron consultados por la prensa para emitir su opinión. Y Robertito Funes Ugarte eligió su programa de radio en la AM 990 para, finalmente, dar su percepción al respecto de la preocupante situación: “Hubo un allanamiento en la casa de Marcelo Corazza y en las de otras tres personas que están involucradas en un supuesto abuso sexual y con el tema importante de que también habría trata de personas. Estamos hablando de menores involucrados donde Marcelo Corazza ha salido detectado como una de las personas no proxenetas, sino como una de las personas que consumía este tipo de servicios dado por menores. Claramente, hay una red de tráfico. Esto habría comenzado, todo en potencial, porque hay que ser cautos hasta que la Justicia no se expida, en el año 1999".

Luego de presentar el tema a sus oyentes, el periodista opinó: “Yo soy el conductor de los viernes, de La noche de los ex, en Gran Hermano. Marcelo Corazza no va siempre, pero casi siempre lo tenemos como panelista dentro del grupo de los ex Gran Hermano. Entonces, como me están llamando de todas las radios y de diferentes canales y me están consultando qué es lo que yo pienso, lo que yo pienso es exactamente esto: es un tema privado de Marcelo Corazza. Eso pertenece a la vida privada de Marcelo Corazza".

“Por efecto rebote, al trabajar en Gran Hermano y ser el programa más visto de la República Argentina, con un puntaje de rating impresionante, evidentemente, es noticia, y por efectos colaterales, te toca. Entonces, lo que yo estoy diciendo - y lo voy a decir solamente aquí, en la AM 990, y siguiendo los recaudos de Telefe- es eso: esto que ha pasado con Marcelo Corazza es perteneciente a la vida privada", siguió el conductor. Para concluir, y luego de pedir que no lo llamen ni le pregunten más sobre la causa abierta, Robertito Funes Ugarte insistió: "Es su tema particular y privado con la Justicia. Se lo acusa de haber consumido, en su momento, servicios sexuales de menores. Aparentemente es así. Yo lo quería decir de esta manera. Telefe y Gran Hermano no tienen nada que ver y ya se han expedido a través de un comunicado. Yo lo quería decir porque me lo han preguntado por todos lados y no he hablado".

Así es el comunicado de Telefe sobre la detención de Marcelo Corazza

La información sobre la decisión de Telefe se conoció durante la emisión de Telefe Noticias. Allí se leyó un comunicado en el cual se habla sobre la situación contractual del acusado por corrupción de menores. Según lo dicho en le programa de televisión, actualmente "Marcelo Corazza fue detenido fruto de una investigación. Telefe colaborará con la Justicia en tanto sea requerido y ha suspendido preventivamente a Marcelo Corazza tal cual la ley lo regula" hasta que haya un esclarecimiento de los hechos. En ese sentido indicó que se "aboga por un esclarecimiento" de la situación.

Además de la detención de Corazza, también se detuvieron a otras tres personas más que estarían involucradas en la acusación. Según trascendió, las autoridades están investigando una organización que creen que operó durante dos décadas y es sospechada de "corrupción dólares".