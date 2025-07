Quién es la novia de Davo Xeneize: las fotos y cómo se conocieron

Davoo Xeneize, streamer fanático de Boca.

La vida personal de Davo Xeneize despierta cada vez más interés entre sus seguidores. El popular streamer argentino, reconocido por su fanatismo por Boca Juniors, sorprendió al revelar detalles sobre su relación sentimental. En los últimos meses, las redes sociales se llenaron de comentarios y fotos junto a Milena Escobar, quien se convirtió en una figura destacada para los fans del creador de contenido.

Cómo conoció Davo Xeneize a Milena Escobar

Durante una transmisión en vivo, Davo Xeneize contó cómo fue el inesperado encuentro con Milena Escobar que dio inicio a su relación. Todo comenzó cuando una amiga le propuso pasar a buscarlo para salir. Al subirse al auto, notó que estaba su mejor amiga y también otra joven a la que no conocía: era Milena.

Llegaron a una previa donde compartieron una conversación de más de dos horas. Posteriormente, su amiga le pidió acompañarla a una fiesta que quedaba a una hora de distancia, y Milena se sumó al plan. “Fuimos mi amiga, Mile y yo a la fiesta”, relató el streamer.

En aquel momento, la primera impresión que tuvo sobre Milena fue tan intensa como inesperada. “Apenas la vi, no sabés lo que fue. La vi tan inalcanzable que ni le hablé”, confesó Davo en tono sincero. Durante la fiesta interactuó con otras personas, pero evitó acercarse a Milena porque la consideraba “ideal” para él y pensó que no tenía posibilidades. Sin embargo, al regresar en colectivo, intercambiaron algunas palabras que marcaron el comienzo de una conexión más cercana.

Quién es Milena Escobar, la novia de Davo Xeneize

Milena Escobar se convirtió en la novia de Davo Xeneize tras varios encuentros que fortalecieron su vínculo. Aunque no pertenece al mundo del streaming ni al ámbito público, su presencia en la vida del influencer generó curiosidad en las redes sociales.

Los seguidores del streamer destacan la química entre ambos y suelen viralizar las imágenes en las que aparecen juntos. A pesar de mantener un perfil más bajo, Milena comenzó a ganar protagonismo en las publicaciones de Davo y en los fragmentos de sus transmisiones donde la menciona.

Davoo Xeneize, junto a su novia Milena Escobar.

El deseo de Davo Xeneize antes de conocer a Milena

Tiempo atrás, Davo Xeneize había compartido sus pensamientos sobre el amor y la dificultad de encontrar a alguien que encajara en su vida. “El tema es enamorarme de una flaca que me guste como me gusta Riquelme y que encima me dé bola. Ese es el problema en realidad”, declaró con humor en una entrevista.

También reconoció que había experimentado enamoramientos previos, pero que el verdadero desafío era lograr que la otra persona se interesara en él. Con la llegada de Milena Escobar, esas palabras parecen haber quedado atrás, ya que ambos disfrutan de una relación que sus fans celebran con entusiasmo.