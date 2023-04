Quién es el padre de Juana Repetto: qué dijo Reina Reech sobre Ricardo Darín

Luego de los crecientes rumores de que Juana Repetto podría ser hija de Ricardo Darin, Reina Reech rompió el silencio. "Jamás tuve dudas", aclaró.

Juana Repetto está en el centro de la escena de la farándula: a diferencia de lo que suele trascender, que tiene que ver con sus consejos de crianza respetuosa y comida saludable, esta vez está en boca de todos por su posible parentesco con Ricardo Darín. Es que en el último tiempo comenzó a crecer el rumor en redes sociales de que Juana podría ser hija de Reina Reech y del protagonista de Argentina 1985, lo que puso en un lugar incómodo a Nicolas Repetto.

Tal fue la trascendencia de la versión, que Reina Reech debió salir a aclarar la situación no sólo ante las cámaras, si no que confesó que tuvo una charla con su hija y el ex conductor de Sábado Bus. ¿De dónde surgió la versión ¿Qué dijeron los protagonistas?

Quién es el padre de Juana Repetto

El padre de Juana Repetto es el conductor Nicolas Repetto, quien estuvo en pareja con Reina Reech durante algunos años. Juana aseguró que siempre estuvo segura sobre su identidad ya que el romance de su madre con Darín había sido 13 años antes.

Sobre la situación, contó que se enteró del rumor en 2009, porque "me lo dijo un novio". Desde allí, las versiones comenzaron a crecer por lo que la misma Reina Reech les sugirió a los protagonistas hacerse un ADN y así cortar de raíz con el mito. A pesar de haber despejado todas las dudas, Juana aseguró de manera graciosa que cuando comparten eventos con Ricardo él la presenta como "su hija" de manera jocosa, y que hasta cuando se ve con los hijos de Darín se tratan de "hermanitos", sumándose a la broma.

Qué dijo Reina Reech

Reina Reech ofreció a Juana y Nicolás Repetto hacerse un ADN ante los crecientes rumores.

"Nunca jamás le fue infiel a Nico. El único parecido de ella (con Ricardo) es que tiene ojos celestes. Fue un momento de angustia, momento difícil, pero no porque hubiera dudas sino porque es un tema horrible de plantear. Lo hablamos los tres", aclaró la bailarina. Además, en diálogo televisivo aseguró que se enteró a través de su hija, quien además se lo tomó con mucha gracia: "Me enteré hace poco por Juanita. Ella me lo contó, me lo mostró y me dijo que en Internet había una página sobre el tema. ¡Qué horrible la gente que hace eso! No puedo creer que alguien le haga hacer dudar quién es su papá".

El rumor surgió a partir de una página en redes sociales que comenzó a comparar el parecido entre Darín y Juana, aludiendo que podría ser el fruto de una infidelidad. Sin embargo, Reech aclaró que su pareja con el actor fue mucho antes de consolidar su familia con Nicolás Repetto.