Juana Repetto se sacó y peleó con una mujer que agredió a su hijo: "Parece tonto"

La actriz se mostró enfurecida por las agresiones que su hijo Toribio recibió por parte de una mujer desconocida. Juana Repetto pidió apoyo en sus redes.

Juana Repetto se enfureció al recibir comentarios agresivos hacia su hijo por parte de una mujer en su cuenta de Instagram. La hija de Reina Reech y Nicolás Repetto les pidió a sus seguidores que denunciaran la cuenta de la persona que envía odio hacia ella y su retoño.

"Esta pelotuda que ya me ha dicho que mi hijo parece tonto me sigue rompiendo los huevos que no tengo. ¿Me ayudan a denunciarla? Debe tirarle mierda a más gente, hay que frenarla", escribió Repetto en una de sus historias de Instagram, en la que también mostró algunos de los comentarios que le envían sobre su hijo.

"¿Por qué ese pelo? Lo hace parecer un nene tonto. Cortale el pelo como un nene normal", "Algo nunca visto" y "Qué pavada" son las respuestas que esta mujer dejó en cada historia de Instagram que Repetto publicó. La actriz de televisión y teatro se pronunció sobre este acontecimiento y algunos más que vivió de este estilo como apoyo a "El Chapu" Martínez por el acoso virtual que recibe tras la derrota de Argentina en el Mundial.

La emoción de Juana Repetto por la relación de sus hijos, Toribio y Belisario

"Hablame de amor y de cuando queres que tu hermano te haga upa en la mitad de su entrenamiento y el accede con este amor. Yo no puedo más con estos dos. No se con cual foto me quedo, ustedes?", escribió la personalidad de redes en una de sus publicaciones de Instagram, donde se puede ver a los hermanos abrazados en medio de una tarde de juegos al aire libre.

Juana Repetto contó por qué se comió la placenta tras el parto de su hijo

"Vos pensá que la placenta es lo que crea al bebé en su totalidad, o sea que nada tiene más power, más hierro, más vitaminas. Ayuda con las pérdidas post parto, con la lactancia, con la depresión post parto, tiene un montón de beneficios. Los animales nacen y se la comen y nosotros somos fucking mamíferos", comenzó su descargo Repetto en PH, Podemos Hablar. La actriz hizo que convirtieran su placenta en cápsulas y relató: "Ayuda con las pérdidas post parto, con la lactancia, con la depresión post parto, tiene un montón de beneficios. Los animales nacen y se la comen y nosotros somos fucking mamíferos".