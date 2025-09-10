Un famoso internacional likea a Zaira Nara en Instagram.

Zaira Nara volvió a ser noticia en el mundo del espectáculo, aunque esta vez no fue por rumores de romance ni por su vida profesional, sino por un gesto digital que llamó la atención: recibió un like en Instagram de Franco Colapinto, la joven promesa argentina que brilla en la Fórmula 1 y que ya se consolidó como una figura internacional.

La modelo compartió un video bailando durante la celebración de su cumpleaños y el piloto no dudó en reaccionar. El detalle no pasó inadvertido: la periodista Juariu, atenta a los movimientos virtuales de los famosos, fue la primera en exponerlo en redes sociales. A partir de allí, comenzaron las especulaciones sobre un posible interés del corredor por la hermana menor de Wanda Nara.

Cómo se conocen Zaira Nara y Franco Colapinto

El cruce entre ambas figuras no sorprende: Colapinto es seguido de cerca no solo por fanáticos del automovilismo, sino también por la prensa del espectáculo, donde cada acción incluso un simple “me gusta” se convierte en materia de análisis.

Mientras tanto, Zaira disfruta de su soltería y enfrenta rumores que la vincularon con el actor Vico D’Alessandro, con quien se la vio en una fiesta. Sin embargo, la modelo desmintió categóricamente esas versiones en declaraciones a SQP (América): “Te juro que me da risa el nivel de mentira. Todo lo que están diciendo es mentira. ¡Ni conozco el baño de Caramelo! Me cambié atrás de la cortina en el vip con Anita, mi estilista”.

Así, entre rumores desmentidos y nuevas interacciones virtuales, Zaira Nara vuelve a estar en el centro de la conversación mediática, esta vez vinculada a un inesperado protagonista del deporte internacional: Franco Colapinto.