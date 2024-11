Zaira Nara rompió el silencio y contó la verdad de lo que pasó con Wanda e Icardi: "No"

Zaira Nara fue consultada por el escándalo de Wanda e Icardi.

Zaira Nara es una modelo y conductora de televisión que siempre se mostró alejada de los chimentos e intentó mantener su intimidad privada. A pesar de esto, en una reciente entrevista la celebridad fue consultada por la denuncia que su hermana Wanda le hizo a Mauro Icardi y se pronunció al respecto.

Wanda denunció por violencia de género al padre de sus dos hijas menores, Isabella y Francesca, y solicitó su desalojo del piso de Chateau de Libertador. En ese contexto, la hermana menor de Wanda fue interceptada por a prensa en la vía pública y fue consultada por ese tema.

"No soy quien para salir a hablar nada de mi hermana, de Mauro, hay chicos en el medio", comentó Zaira en el comienzo de su descargo, fiel a su espíritu políticamente correcto a la hora de referirse a temas personales que involucran a su familia. Y agregó: "Siempre soy muy respetuosa y realmente me parece que no soy quien para hablar. Con todo respeto les digo, no quiero hablar nada relacionado a Wanda".

El descargo de Wanda Nara en redes tras su denuncia

"En atención a los trascendidos sobre supuestos hechos acontecidos el día de ayer en mi hogar, hago saber que he solicitado a la Justicia que los medios se abstengan de mencionar o hacer referencia a mis cinco hijos en relación a situaciones que no han vivido ni vivirán, debiendo abstenerse asimismo de efectuar ninguna referencia a montos de cuota alimentaria de mis hijas menores", comienza el posteo de Wanda en su cuenta de Instagram.

Wanda y Zaira Nara

La revelación en LAM sobre la denuncia de Wanda a L-Gante

"Cuando Wanda vuelve de Aeroparque, va a su departamento en el Chateau, Mauro no la deja entrar, y hubo gritos. Wanda se retiró con L-Gante y se fue a Nordelta. Hoy a las cuatro de la tarde elevaron una primera denuncia hacia Mauro Icardi, que la carátula es 'el atentado y resistencia a la autoridad'", comentó Pepe Ochoa en LAM. Y siguió: "Primero le dicen a Mauro: 'Abstenerse de actos de perturbación o intimidación directa o indirecta respecto a Wanda Nara', esto fue porque no la dejó entrar a su casa. Wanda intenta un segundo reingreso, donde las cosas se fueron de las manos. Ahí entra la denuncia por violencia de género".

Ochoa aseguró que estaría en disputa la tenencia de las hijas y sumó: "No se sabe si fue un empujón o un zamarreo". Por su parte, Yanina Latorre acotó: "No es tan fácil sacarle la tenencia a una madre y menos a una como Wanda. Es muy pública su maternidad como para que alguien le saque la tenencia".

El mal momento de Zaira Nara

Nara le contó a Maru Botana qué fue lo que le dijo Carolina "Pampita" Ardohain al respecto, desde su propia experiencia: "Me dijo: 'Nunca te acostumbrás'". "No te acostumbrás a tener que compartirlos. Es como que decís 'si son míos...'. O sea, uno es muy egoísta. Realmente pensás: 'Son míos, mis hijos, ¿por qué tengo que tenerlos la mitad del tiempo?'. ¡Es muy duro!", sumó Zaira.