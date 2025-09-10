Franco Colapinto likeó a una famosa modelo argentina.

Franco Colapinto está atravesando una complicada segunda temporada en la Fórmula 1. El argentino no ha logrado sumar puntos desde que se convirtió en el segundo piloto de Alpine, aunque esa misión desde un principio se asomaba difícil: el monoplaza, que durante la mitad del 2025 fue manejado por Jack Doohan, estaba en una situación delicada y sobre el límite de los cambios permitidos en lo que a sus repuestos respecta. Aún así logró tejer algunas buenas presentaciones, como en los Países Bajos donde quedó duodécimo, quedando en varias oportunidades por encima de Pierre Gastly. Sin embargo, Briatore ha comenzado a soltarle la mano y su futuro en la Máxima es incierto.

Pero al margen de todo esto, del plano deportivo y de su preparación de cara a Bakú (circuito en el que consiguió sus primeras unidades en el 2024), fue noticia este martes 9 de septiembre por un sugestivo "like" que le dejó en Instagram a una reconocida modelo argentina y que, además, está soltera: Zaira Nara.

La historia de Juariu evidenciando el like de Colapinto a Zaira Nara.

El "like" de Franco Colapinto a Zaira Nara

Quien evidenció esta "maniobra" del piloto fue Juariu, que expuso en sus redes sociales el "like" que el argentino le dejó a Zaira en el video que esta subió bailando, en el marco de su cumpleaños número 37. "El like de Franco en la publicación de Zaira bailando en su cumple", escribió la influencer junto a una captura de pantalla del "me gusta" en cuestión. Luego, en una historia añadió: "Colapinto busca. Zaira soltera".

La hermana de Wanda fue noticia también en las últimas horas, por los rumores que la vinculan con Vico D’Alessandro, el ex Casi Ángeles con el que se sacó fotos durante la fiesta. Sin embargo, la mediática se encargó de echar por tierra esas versiones: "Te juro que me da risa porque no puedo creer el nivel de mentira. Me llama mucho la atención que ‘flasheen’ que yo puedo llegar a poner un posteo con un pibe que me estoy agarrando. No soy tan pelotuda".