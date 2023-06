Preocupación por la salud de Dalila, que debió ser operada de urgencia: "Crisis de estrés"

Los fanáticos de Dalila se preocuparon por la salud de la cantante y la artista se volcó a sus redes sociales para aclarar cómo se encuentra, ante los rumores.

La figura de la cumbia Dalila se volcó a sus redes sociales para aclarar cómo es su estado de salud, luego de que debiera ser operada de urgencia. "Crisis de estrés", escribió la popular cantante en su cuenta de Instagram, donde también compartió una imagen suya en el hospital y un fuerte mensaje para "los que hablan porque tienen boca".

El fin de semana pasado, en El Run Run del Espectáculo (Crónica TV), los conductores del ciclo aseguraron que la cantante había dado un show en el que "no cumplió las expectativas", ya que lo habría dado en estado de ebriedad. "Doble escándalo, cantó en un casamiento y no asistió a otro evento", aseguraron Lío Pecoraro y Fernando Piaggio, mientras mostraban un video del evento e insistían en que no se la veía en "óptimas condiciones".

Evidentemente molesta con lo dicho en el ciclo de espectáculos de Crónica, Dalila se dirigió a sus redes sociales para dejar en claro qué es lo que le sucedía. "Hola a todos, me operaron de urgencia, y tengo crisis de estrés, y anoche mi familia me llamaban preguntando si estaba bien para la cirugía de hoy a las 6 de la mañana", detalló la estrella de la cumbia.

Filosa, Dalila les respondió con mucho picante a Pecoraro y Piaggio, aunque sin nombrarlos en concreto: "A los que hablan por que tienen boca, ocupense de sus vidas". Quienes sí se encargaron de arrobar a los periodistas fueron precisamente los seguidores de la cantante. "Gracias a los que entienden que somos humanos", cerró Dalila, cariñosa con sus fanáticos.

Nicole Neumann rompió el silencio tras la denuncia de Indiana Cubero

Nicole Neumann realizó un llamativo posteo en Instagram tras la presunta denuncia que Indiana Cubero, la mayor de las hijas que tuvo con Fabián Cubero, habría hecho en su contra. De acuerdo con estas versiones, la adolescente de 14 años la habría denunciado por violencia familiar.

En este contexto, Nicole hizo un posteo negando todo y acusando a su expareja de mentir para su propia conveniencia. "When people can't control you, they try to control how people view you" ("Cuando la gente no puede controlarte, intentan controlar cómo la gente te ve")", dice la frase que subió a sus historias.

Según informó Maite Peñoñori en Intrusos, la modelo creería que "Cubero es el que le llena la cabeza a Indiana, y que todo esto tiene un trasfondo económico" por la deuda en dólares que el exfutbolista tiene con la modelo y que aún no terminaron de arreglar. "Siente que todo lo que está haciendo él es para que Indiana se quede con él y no tenga que pasar nada de plata por ella", explicó la panelista.