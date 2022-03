Preocupación por el accidente de L-Gante en plena caravana

L-Gante presenció un accidente de moto en plena gira por Santiago del Estero. El impactante video del cantante.

L-Gante sigue dando que hablar en el mundo de la música. En medio de la gira que realiza por diferentes puntos del país, el cantante y referente de la cumbia 420 visitó Santiago del Estero, donde una multitud de fanáticos lo recibió de buena manera, y con una caravana que terminó en un accidente que causó preocupación. El mismo fue filmado por el propio artista, quien lo publicó en su cuenta de Instagram.

Todo comenzó cuando el novio de Tamara Báez salió con una camioneta por las calles de la provincia para formar parte de una recorrida. Los seguidores de Elián Valenzuela decidieron acompañarlo en moto de manera masiva. Sin embargo, un gesto suyo casi termina en un gran problema.

¿Qué hizo el cantante? Les arrojó billetes de 500 pesos, tal y como hicieron en otras oportunidades varios artistas famosos a nivel internacional. Por lo tanto, los fanáticos se acercaron tanto que, en una oportunidad, una de las motos en la que iban un hombre y una mujer cayó al piso.

L-Gante realiza una gira por diferentes puntos del país.

Afortunadamente, y teniendo en cuenta que otras motocicletas iban detrás, no se produjo un accidente masivo. De todas formas, y por el momento, no hay precisiones acerca de cómo se encuentran los jóvenes que protagonizaron la caída.

El video que publicó L-Gante y el accidente de moto que hubo

L-Gante se aleja de la música y reveló a qué se quiere dedicar

En una entrevista que le concedió a Moria Casán por El Nueve, L-Gante hizo una curiosa confesión personal: "Estoy tratando de terminar la escuela así sigo otra carrera". Como consecuencia, Moria indagó un poco más: "¿Qué te gustaría?". "Me gustaría estudiar medicina o un poco de leyes también para estar completo, ¿por qué no? Hay bastantes carreras que me interesan, pero el primer paso es eso...", respondió el músico.

Consciente de que L-Gante tiene 21 años y toda una carrera por delante, la conductora le comentó: "Lo que pasa es que estás en un umbral de creatividad. Estás para que explotes por todo lo que quieras hacer". Y el joven señaló que actualmente hace lo que siempre pensó de niño, aunque también mantiene otros objetivos: "Estoy cumpliendo mi sueño. Una vez que se haya cumplido, ¿qué vas a hacer? Vamos a seguir, hay que saber y tener más conocimientos, estudiar, la vida sigue...".

Entusiasmada con la conversación, Moria continuó haciéndole preguntas acerca de cuáles son los gustos del cantante: "Además de la música, ¿apreciás el cine, el arte o te gustan los actores? ¿Qué es lo que te gusta?". Elián, siempre predispuesto a cada consulta, respondió: "Sí, aparte entiendo un poco con la producción audiovisual. Con eso estuve desde chico. Si me pusiera a estudiar, quizás la tendría más clara". "¿Un director de video de cine?", le preguntó la conductora. "Eso quizás ya lo tendría. Un doctorado me gustaría", aseguró el joven nacido en General Rodríguez, provincia de Buenos Aires.