Preocupa la salud de Nora Cárpena: Hizo una función de Brujas en silla de ruedas

La actriz protagoniza Brujas en el Multitabarís Comafi junto a Moria Casán, Thelma Viral, Sandra Mihanovich y María Leal.

El domingo 1 de agosto, a pesar del fuerte dolor que sentía en una de sus piernas, a raíz de una lesión que le provocó un accidente doméstico, Nora Cárpena decidió subirse a las tablas para hacer Brujas en el Multiteatro Comafi, como lo hace de miércoles a domingo. Pero como sus médicos le aconsejaron que hiciera reposo y que evitara pasar mucho tiempo de pie, lo hizo en silla de ruedas.

"¡No me pierdo la función ni loca!", escribió en sus redes sociales, junto a una serie de imágenes en las que se la ve en escena junto a Moria Casán, Thelma Viral, Sandra Mihanovich y María Leal. Además, se adaptó la puesta en escena para que la actriz pudiera moverse en la silla y hacer su personaje con la mayor libertad posible.

Horas antes a la función, en diálogo con Pasa Montagna, en Radio Rivadavia, Carlos Rottemberg contó que había acompañado a Cárpena al médico. "La fui a buscar hace un rato al Sanatorio La Trinidad. Está bien, pero tiene un problema concreto de no poder trasladarse por sus propios medios. La única manera de hacer la función de Brujas de esta noche será en silla de ruedas. No tiene posibilidad alguna de caminar", relató el productor.

Por su parte, Nora habló con Infobae y explicó que sufrió una caída el pasado 16 de julio. "Yo soy un poco bestia y, en lugar de hacer el reposo que tenía que hacer, rengueando y todo me mandé, hice la función, la radio, grabé, me seguí poniendo tacos en el teatro, todo lo que no hay que hacer. Parece que un quiste, que todos tenemos en la rodilla, se inflamó con el golpe", admitió la intérprete. Pero luego de hacer las dos funciones del sábado 31, sintió un fuerte dolor en su pierna: "Parece que un quiste, que todos tenemos en la rodilla, se inflamó con el golpe".

Pero más allá de su gran hazaña, luego de realizar una función de lo más atípica, la actriz regresó a su casa dispuesta a seguir los consejos de sus médicos. Hará reposo estricto por tres días, motivo por el que será reemplazada en la función del miércoles y se ausentará de las grabaciones de La 1-5/18, la novela de Polka que está grabando desde mediados de abril. Si todo sale como ella espera, el jueves volverá al teatro.