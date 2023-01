Piqué recibió la peor noticia tras la canción de Shakira: "Se termina"

Tras la nueva y explosiva canción de Shakira, Gerard Piqué enfrenta una complicada situación mientras se encuentra en el foco mediático.

Las últimas horas fueron complicadas para Gerard Piqué luego de que Shakira lanzara una session en colaboración con Bizarrap en donde defenestró al futbolista tras su separación. Sin embargo, ahora enfrenta otra complicada situación.

Este jueves 12 de enero, la Federación Internacional de Tenis (ITF) anunció que decidió ponerle fin al contrato que tenía con el grupo Kosmos, la empresa fundada y presidida por Piqué. Mediante el comunicado, informaron la desvinculación de la empresa que había tomado el control de los torneos de Copa Davis desde 2019 cambiando el histórico formato de competencia.

“La ITF confirma que su acuerdo con Kosmos Tennis para la Copa Davis termina en su quinto año”, empezó el comunicado. Luego, continuó: "Se ha asegurado que las contingencias financieras estén cubiertas y, como custodios de la competencia, organizaremos las eliminatorias y las fases finales de la edición 2023 como estaba previsto, con la fase final con ocho equipos organizada en Málaga, en España, en el mes de noviembre".

La madre de Piqué destrozó a su hijo y apoyó a Shakira: "No compro cómo actuó"

La madre de Gerard Piqué, Montserrat Bernabeu, sorprendió en las redes sociales con un llamativo gesto: reconoció las malas actitudes de su hijo y demostró estar del lado de Shakira.

El lanzamiento de la nueva canción de Shakira con Bizarrap, BZRP Music Session #53, fue furor en las redes sociales y el tema superó las 35 millones de reproducciones en YouTube, apenas en menos de 24 horas. Mientras la cantante colombiana celebra este nuevo triunfo, su exsuegra le demostró su apoyo de una particular manera.

Si bien los padres de Piqué evitaron meterse en la polémica, los fanáticos de Shakira notaron que Montserrat le dio like al tweet de Bizarrap la canción y a otro aún más polémico, en el que una fan de la cantante critica duramente a la estrella del fútbol por haber engañado a la madre de sus hijos.

“La imagen se la destruyó él mismo, si es un gilipollas nadie tiene la culpa, solo él. Y su carrera se le acabó por chulo, creía que todos le iban a alabar su chulería”, dice la primera parte del mensaje publicado en Twitter por la usuaria @Angie09804767v. Y sigue, en referencia a las fuertes críticas que recibió Clara Chía Martí por haberse metido con Piqué: "No culpes a nadie del mal que le acompaña. Le compro lo de enamorarse, pero no cómo actuó”. Esto dejó en evidencia que la madre del futbolista estaría muy en desacuerdo por las actitudes de su hijo y no tendría miedo de demostrarlo.