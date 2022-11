Paula Chaves confesó lo que nadie esperaba de sus hijos: "Resistiendo"

Paula Chaves decidió hacer un descargo inesperado sobre lo que le pasa con sus hijos en su cuenta de Instagram. El fuerte testimonio de la conductora de Telefe.

Cada vez que puede, Paula Chaves se toma unos minutos para exponer parte de lo que le ocurre en su día a día. En esta oportunidad, la conductora de Telefe confesó lo que nadie esperaba de sus hijos y la noticia causó un gran revuelo en las redes.

A través de su cuenta oficial de Instagram (@chavespauok), la esposa de Pedro "Peter" Alfonso publicó una serie de historias en las que mostró que le gustaría tener un rato de tranquilidad sin tener que atender cuestiones vinculadas a sus hijos (Olivia, Baltazar y Filipa). "Hermosa mañana, resistiendo desde las 7 AM", ironizó la mujer de 38 años.

Paula Chaves y las historias que subió a Instagram con sus hijos.

Luego, Paula subió una foto en la que se mostró tomando mate, tratando de buscar tranquilidad, y manifestó el deseo de que los pequeños no le generen alguna situación imprevista: "Yo así, intentando controlar mis emociones y rezando que esto no termine en llanto".

Finalmente, la presentadora de Telefe explicó que trató de esconderse de Filipa, la hija más pequeña, y luego mostró una foto en la que dejó en claro que no logró su objetivo. "Me voy escondiendo y ella me va encontrando...", señaló, en referencia a la niña de 2 años.

Cuántos hijos tienen Paula Chaves y Pedro Alfonso

Paula Chaves y Pedro Alfonso tienen tres hijos. Ambos se conocieron en 2010 en pleno programa de ShowMatch, conducido por Marcelo Tinelli. Luego de algunos años de relación, el 23 de agosto de 2013 nació Olivia (9 años). Luego, el 8 de septiembre de 2014, contrajeron matrimonio. El 2 de octubre de 2016 nació Baltazar (5 años) y finalmente, el 4 de julio de 2020 nació Filipa (2 años). Cabe resaltar que, de acuerdo a lo que confirmó la modelo y presentadora de TV, la pareja ya no buscará tener un nuevo hijo.

El angustiante momento de Paula Chaves: la muerte que golpea a la conductora de Telefe

Con gran angustia, Paula Chaves despidió a un ser querido en redes sociales y aprovechó para concientizar sobre la importancia de hacerse chequeos de salud para poder tratar los problemas a tiempo. Se trata de Lina, una amiga de la infancia que falleció luego de luchar contra el cáncer de mama durante varios meses. El mes de octubre es el mes de la concientización sobre este tipo de enfermedad, motivo por el que la exconductora de Bake Off también aprovechó para incentivar a las mujeres a que se hagan sus chequeos.

"Somos 5 amigas. De esas que son de toda la vida, vida que nos imaginamos juntas, siendo viejas, viajando, riéndonos de todas las cosas buenas que pasamos", empezó por escribir Chaves. Luego añadió: "Estamos atravesando un duelo… doloroso, injusto… perdimos una hermana. Lina de 37 años, dos hijos".

En este marco, Paula continuó: "Se palpó una dureza en la teta, se hizo una ecografía de tanto insistirle a su medico que le decía que amamantando no se iba a ver nada. Le dijeron que era quiste de leche. Pasó el tiempo…Bebé de 6 meses, todo avanzado, el peor final". En ese sentido, Chaves aseguró que quería cumplir el sueño de su querida amiga.

"Un día me dijo: 'Bicho quiero hacer algo para que se investigue el cáncer de mama, quiero que las mujeres insistan por su salud y se hagan los controles aunque estén embarazadas y amamantando, que vayan a fondo aunque el medico diga otra cosa'", expresó la conductora. Luego, sentenció: "Y acá estoy… en el mes de Octubre, sin nada rosa, te digo: TOCATE LAS TETAS".