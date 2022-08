Paco Amoroso, el jazzero que ahora hace trap y cautivó a Adriana Aguirre

El joven músico de 25 años estuvo en la mira de todos tras el romance confirmado con Adriana Aguirre, quien le lleva 40 años.

La vida amorosa del joven Paco Amoroso sorprendió a más de uno por su vínculo con la actriz y vedette argentina de 70 años, Adriana Aguirre. El músico, que tiene el exitoso dúo junto a Catriel y su proyecto solista, se encuentra en un gran momento artístico con varios espectáculos por todo el mundo y tiene un fuerte arraigo con dos géneros muy distintos musicalmente: el rock y el jazz. Quién es y cómo se generó el nuevo romance.

La escena del trap argentino trasciende fronteras con una gran variedad de artistas argentinos, entre los que se destaca Paco Amoroso. Las noticias en torno al joven de 25 años estuvieron vinculadas, en este caso, por fuera del mundo de la música para abocarse a su vida íntima, ya que se confirmó el romance con Adriana Aguirre y llamó la atención por la diferencia de edad.

Adriana Aguirre y Paco Amoroso se mostraron juntos en una primera instancia por un videoclip lanzado por él y Catriel: se trató del tema Paga Dios, donde se mostró en una quinta con pileta a puro disfrute con los jóvenes artistas. Sin dudas que el nombre de Adriana se lo liga rápidamente por su relación con Ricardo García, pero para la agenda de los programas y portales de espectáculos tradicionales, Paco fue una sorpresa.

Ulises Guerriero es el nombre real del joven que deslumbró a la vedette y actriz de 70 años, con quien se confirmó el romance hace unos días. Si bien arrasa en la realización de hitazos traperos, sus inicios revelan lo contrario: tiene un fuerte arraigo con el rock y por sobre todas las cosas, con el jazz, que tiende mucho a la improvisación, algo que caracteriza al dúo que tiene con Catriel.

Con el grupo musical ATR Band hicieron una mezcla entre jazz y trap con varios músicos: Axel Intrioni, el tecladista de Dante Spinetta, Vicentico, Brenda Asnicar y Tini; el bajista Julián Montes, quien tocó, por ejemplo, en la banda de Marilina Bertoldi, Lo Pibitos; y Mariano "Yuye" Domínguez, el baterista quien a su vez está con Trueno. Allí hicieron una fusión poco común entre estos dos géneros y hay varias sesiones musicales con miles de visualizaciones en YouTube.

En lo que respecta a Paco, él es baterista y en varias oportunidades tocó en la ATR Band. De hecho, cuando era chico tocaba el violín. Por su parte, su compañero Catriel es guitarrista y grabó las guitarras de sus propias canciones e incluso, en algunos temas de Wos, como por ejemplo, Luz Delito. Pero el papel más significativo tocando fue en la banda Astor y Las Flores de Marte, que fusionó varios estilos -todos por fuera del trap- y tenía a Catriel como guitarrista y vocalista principal.

Con el correr del tiempo, "Paquito" se animó a entrar en un estadío totalmente distinto junto a su compañero, motivo por el cual actualmente viene destacándose en la industria musical argentina. El trap mezclado con hip hop y música funky disco son algunas de las variables que llevó adelante para cautivar a los fanáticos. "Tuve una especie de crisis en la que no sabía qué iba a pasar conmigo. Y por suerte apareció nuevamente la música", confesó meses atrás en diálogo con Pagina 12.

Su relación con Adriana Aguirre

Tras el lanzamiento de Paga Dios, pasaron unos meses hasta que pocos días atrás, la propia Adriana Aguirre reveló el vínculo con el joven artista. En el ciclo La Tarde de El Nueve conducido por Tomás Dente y Pía Slapka, manifestó: "Estoy muy bien, ojo. A mí no se me mueve la piel, no se me mueve un músculo. Tengo todo en su lugar. Es una experiencia nueva, distinta".

No se deslizó cómo fue que llegaron a concretar tamaña relación, pero por lo que se observó, parece que fue cuestión de tiempo y el disparador del videoclip en el cual fue la protagonista. En la puesta en escena, se los vio a los besos, pero se creyó que fue solo una cuestión artística. "Enorme, la diferencia es muy grande, es una cuestión de elevación", expresó sobre la diferencia de edad.

Qué dijo Ricardo García, el exmarido de Adriana Aguirre

El mediático resaltó que no sabía absolutamente nada del romance de su expareja y se enteró por los medios de comunicación. "Yo me enteré por los medios. No sabía nada. No tenía la más mínima idea de esta historia. No lo conozco. No tengo ni idea quién es. Creo que quiere prenderse del culo de Adriana Aguirre, que es popular y la conoce todo el mundo", lanzó de manera picante.

Paco Amoroso le dedicó un rap romántico a Adriana Aguirre

"Todo el mundo está hablando de un romance entre vos y yo. Me pregunta, me preguntan y me preguntan. ¿Lo debo negar?", se escucha decir a Adriana Aguirre en el audio que le envió a Paco Amoroso y él mismo decidió filtrar en sus redes sociales. Animándose a jugar con sus seguidores, Amoroso mixeó el audio de la expareja de Ricardo García y lo transformó en un nuevo rap.

Los fanáticos de Paco especulan con que la salida del "rap a Adriana Aguirre" pueda ser un adelanto de nuevos lanzamientos. No habiendo negado las declaraciones recientes de Aguirre, se refuerza la idea del amor entre las figuras del espectáculo. Cabe destacar que la actriz participó en el videoclip de Paga Dios, un hit reciente de Ca7riel y Paco Amoroso.

"Los quiero invitar a que vean este videoclip brutal que me invitaron a participar", escribió Adriana Aguirre en su cuenta de Instagram, al momento de promocionar el estreno del videoclip. En el video, Aguirre y otra mujer interpretan a las "sugar mommy" de los músicos bajo el ritmo de un tema bailable y de verano. Las redes se llenaron de comentarios de usuarios sorprendidos por la inesperada imagen de Amoroso "chapando" con Aguirre, pero también de miles de comentarios positivos de quienes reconocieron a la histórica actriz y vedette argentina.