Operan a Catherine Fulop y hay sorpresa en el espectáculo: "Dos días"

Caterine Fulop deberá ser operada y preocupó a todos.

A un mes de la fuerte caída que sufrió durante su participación en un show de Erreway, Catherine Fulop confirmó que deberá pasar por el quirófano. Aunque en un principio el incidente pareció solo un susto, la actriz reveló que el golpe fue más grave de lo que imaginaba y que se rompió un tendón y varios ligamentos del hombro derecho.

“Me tengo que operar porque se ve que cuando me caí se me cortó un tendón y los ligamentos”, contó en diálogo con Teleshow. La artista recordó que el día del accidente ya sentía dolor, pero intentó minimizarlo porque debía viajar a Japón junto a Marley para grabar Por el mundo. “Me dolía, pero me había tomado un desinflamatorio y me puse hielo, y a los dos días me fui”, explicó.

Sin embargo, el malestar fue en aumento. “Todo se me empeoró con las valijas y los trenes. Ir a Japón fue intenso. Empecé a no poder mover el brazo, me dolía mucho, pero igual seguí”, señaló. Desde Miami, donde se encuentra actualmente, agregó: “Perdí fuerza y perdí movilidad… y como entreno, no quiero vivir así. Además, tengo que cargar a mi nieta”.

La cirugía está programada para el 27 de noviembre, aunque primero deberá esperar unas semanas hasta que el brazo se desinflame. “La caída fue un descuido mío. Soy atolondrada, me caí de distraída, pero estoy bien. Quiero estar perfecta para cuando nazca mi nieta, que llega el 11 de marzo”, expresó con humor.

Cómo fue la caída de Catherine Fulop

El accidente ocurrió a mediados de septiembre, durante un show de Erreway en el Movistar Arena. La actriz había sido invitada junto a varios exprotagonistas de Rebelde Way, entre ellos Fernán Mirás, Martín Seefeld y Boy Olmi. Mientras hablaba en el escenario, Fulop perdió el equilibrio y cayó al piso, provocando la preocupación del público y de Camila Bordonaba, que se encontraba a su lado. “Por suerte estoy viva”, dijo al levantarse, intentando llevar tranquilidad.