"Estoy muy triste": el desgarrador descargo de Catherine Fulop por una muerte cercana

Catherine Fulop se sinceró con sus fans en las redes.

Catherine Fulop es una de las celebridades de televisión que más activa es en sus redes sociales, en las que tiene millones de seguidores. En ese sentido, la artista recientemente causó congoja en los usuarios que la siguen en Instagram, al hablar de la muerte cercana que vivió en los últimos días.

La madre de Oriana y Tiziana Sabatini saludó a sus seguidores desde el patio de su casa después de entrenar, como lo hace todas las mañanas, pero no pudo evitar que se le notara la angustia por la noticia que había recibido. Con la voz entrecortada por la emoción, Fulop dio a conocer cómo recibió la noticia y cuán rápido fue el deceso de su amiga.

"Ayer fui al Club del Moro muy tempranito y pensaba hacer historias y tal, pero en medio del programa me enteré de que una amiga mía se fue. Le había descubierto un cáncer súper agresivo en el hígado, se fue en dos meses. Estoy muy triste porque era una persona muy buena, le quedaba muchísimo por vivir, 58 años, ahora el 23 cumplía 59", comentó la actriz. Y agregó: "Y me da mucha pena por sus hijos, estoy muy triste, pero entrené porque al vida continúa. por suerte, continúa y esto nos da la pauta de que tenemos que vivirla al máxima, el día a día como si fuera el último".

El desesperante momento que vivió Catherine Fulop en su casa

La exjurado de Talento Argentino en Telefe compartió en una de sus historias de Instagram un video desde el patio de su hogar, donde encontró a un pequeño pájaro caído que tenía heridas en su cuerpo. "La ONG Pájaros Caídos va a venir a buscarlo. Le limpiamos la patita, porque tiene una pata mutilada. pero bueno, acá lo tenemos, intentamos darle agüita", comenzó su descargo la madre de Oriana y Tiziana Sabatini.

Catherine Fulop.

"Le pusimos unas semillitas, pero ya van a venir las rescatistas a buscarlo. Está tan asustado, se le enredó como la pata en el nido. No sé que hizo, habrá hecho un vuelo que lo dejó herido", continuó Fulop en su posteo. Al mismo tiempo, en otra publicación escribió un texto para informar: "La patita la tiene casi desprendida, ha perdido sangre. Lo limpiamos con Pervinox y tratamos de desenredársela de esa parte del nido". Más tarde, Catherine mostró el momento en que los miembros de la ONG que rescató al pájaro.

La palabra de Catherine Fulop cuando Ova Sabatini se operó de la cadera

"Él está bien. Lo empezaron a mover. Lo que pasa es que ha tenido molestias y se le ha bajado la presión, pero son gajes del oficio. Es muy común todo lo que le está pasando. Anoche no pasó una buena noche, pero imaginate que fue la primera noche de una operación tan grande", comentó Fulop en alusión a la operación de cadera que se hizo su esposo. Y agregó: "Él venía hace rato con una dolencia muy grande, pero se fue dejando y pasaron tres años. Él siempre fue muy deportista y jugaba al fútbol en el intercountry, un campeonato muy exigido, y hace casi un año que no puede jugar. Él pensaba que era un tema muscular pero después descubrió que era un tema de cadera. No tenía muchas ganas de hacerlo, por eso se dejó estar, pero ahora lo terminó de resolver".