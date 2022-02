Nuevo round: Samid se filmó entrenando y el Dipy lo volvió a cruzar en redes

El Dipy y Alberto Samid volvieron a cruzarse en redes y la disputa mediática recrudece violentamente.

La disputa mediática entre El Dipy y Alberto Samid sumó un nuevo round en la tarde del pasado viernes 25 de febrero. El empresario frigorífico compartió un video en el que se lo ve entrenando luego de que el músico ultramacrista lo desafiara a dirimir sus diferencias a las trompadas o a los tiros, y El Dipy volvió a cruzarlo en redes sociales con un mensaje irónico.

Alberto Samid disparó una violenta pelea mediática hace solo unos días al tratar de "burro analfabeto" a El Dipy luego de escucharlo hablar de Juan Domingo Perón en una entrevista. La respuesta del cumbiero no tardó en llegar y en ella le recordó la tobillera electrónica que debe llevar el empresario frigorífico y cómo él es "libre". De esta forma comenzó una discusión que fue creciendo y que parecía haber terminado con la invitación del ultramacrista a resolver sus diferencias "a los guantes o a los tiros".

Si bien parecía que todo había quedado ahí, Alberto Samid sorprendió al compartir un video en el que se lo ve golpeando una bolsa de boxeo y con una toalla en su cuello. "Hoy volví a los entrenamientos", escribió el Rey de la Carne en su cuenta de Twitter. El Dipy se sintió interpelado por el video de Samid y salió a responderle con un mensaje irónico.

"Tengo miedo de verdad ahora...", escribió el cantante ultramacrista al retuitear la publicación de Alberto Samid entrenando. Para cerrar, El Dipy insistió en burlarse de la tobillera electrónica que lleva el Rey de la Carne: "Se puso pantalón largo para que no se vea la tobillera electrónica jajaajjajajajajaj". Cabe recordar que Samid lo había cruzado por este tema, apuntando directamente contra el macrismo. "Me metieron en cana los delincuentes que vos defendés, solo porque me la pasé 40 años vendiendo carne barata ¡Les jodía que los sectores mas humildes puedan comer carne!", había disparado el empresario.

La anterior pelea mediática de El Dipy

Luego de que Alfredo Casero se hiciera viral por criticar a Joaquín, el chico que vendía tortas en Twitter para pagarse un costoso tratamiento, El Dipy salió a pegarle en el programa de Viviana Canosa. "Te quiero decir Alfredo Casero, que me decís y te cagás de risa de mí, que vos eras de Macri, después fuiste de Lilita, después de Milei, y luego criticaste a un nene que hacía tortas porque salió en C5N. ¿Vos sabés lo que tenés que hacer? Cerrar el culo y en vez de putear a ese nene tenés que llamar a todas las pastelerías del país para que le den una mano. Porque ese nene quiere trabajar. Dejate de romper las pelotas, capo. Y la próxima vez que hablés de mí y te cruce, te pego un cachetazo", disparó, indignado.