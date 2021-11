Nostálgicos: imperdible video de dos protagonistas de Chiquititas que viajaron al pasado

Dos actores de la icónica tira producida por Cris Morena revivieron viejos tiempos.

Agustina Cherri y Felipe Colombo recordaron sus años en Chiquititas y causaron emoción en todos sus seguidores de Instagram, al compartir un video donde bailan la icónica coreografía de la canción Todo, Todo, de la tira de Cris Morena.

Los actores se mostraron nostálgicos e hicieron saber a todos que tienen en su memoria cada uno de los pasos que bailaron durante años a finales de los 90 y principio de los 2000 en la tira infantojuvenil que marcó a varias generaciones.

Actualmente, Cherri y Colombo comparten elenco en la novela de Polka, La 1-5/18, y aprovechaorn un momento libre entre escena y escena para recordar viejos tiempos. En Chiquititas, los actores protagonizaban a Mili y a Felipe, respectivamente. Luisana Lopilato, Benjamín Rojas y Camila Bordonaba eran algunos de los artistas que también formaban parte del elenco.

El descargo de los actores de La 1-5/18 por las críticas a la tira

"Hay tanto comentario tremendo como que uno para vivir en una villa debería estar con la ropa sucia o rota. No entiendo bien el concepto igual, entiendo que la gente que comenta o agrede desde ese lugar es gente que jamás ha ido a una villa o a un barrio pobre. La gente es limpia, pulcra", comenzó su descargo Agustina Cherri, en diálogo con Juan Etchegoyen, por las críticas que recibe La 1-5/18.

“Es un personaje que vi en muchos lugares. Trabajo con varios comedores y hay muchas Lolas. Estoy muy contenta y muy tranquila de lo que estoy haciendo, y lo que están haciendo mis compañeros también", añadió la actriz. Y cerró: "Angustiarme, no me angustia. Bronca no me da. Trato de no mirar tanto las críticas o indagar por demás. Me parece que no tiene mucho sentido. Me da pena desde que lugar se habla, sin conocimiento, cuando es por el simple hecho de dañar ya que ni siquiera es interesante…pero bueno ya sabemos cómo somos las argentinos".

Por su parte, la actriz Julieta Bartolomé también habló de las críticas por su actuación y explicó: "Yo me hice la canchera y dije 'seeeee, yo estoy re preparada, estoy re segura de mi trabajo'. Y la verdad que el día del estreno cuando volví me sorprendí porque creo que fui una de las personas que más nombraron, había memes, vídeos y decían muchas cosas malas y también muchas cosas buenas. Había gente que decía 'este personaje me encanta' y había gente que me mataba. Y justo había Luna en Piscis, y estaba muy sensible y me puse a llorar".