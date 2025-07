Murió una famosa chef a los 55 años.

La reconocida chef estadounidense Anne Burrell, estrella de Food Network, falleció el pasado 17 de junio a los 55 años y su muerte conmocionó al mundo del espectáculo y la gastronomía.

Este 25 de julio se confirmó oficialmente la causa: suicidio por intoxicación aguda debido a una combinación de difenhidramina, etanol, cetirizina y anfetamina, según informó la oficina del médico forense de Nueva York. Burrell fue hallada inconsciente en su casa de Brooklyn y los servicios de emergencia no lograron reanimarla.

Quién era Anne Burrell, la chef que murió a los 55 años

Anne Burrell fue una de las figuras más queridas de la televisión culinaria norteamericana. Graduada del Culinary Institute of America y formada en Italia, se destacó como conductora de Secrets of a Restaurant Chef y Worst Cooks in America, donde cautivó con su carisma, humor y pasión por la cocina.

Tras su fallecimiento, su familia expresó: “Anne era una esposa, hermana, hija y amiga muy querida. Su luz alcanzaba a millones de personas en el mundo”. Food Network también la despidió con pesar: “Anne enseñaba, competía y compartía la alegría de una buena comida”. Le sobreviven su esposo Stuart Claxton, su hijo Javier y sus seres más cercanos.