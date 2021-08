Murió Cecilia María Bardach, la mamá de Ernesto Tenembaum

La familia del periodista político confirmó la triste noticia de la partida de la mujer, que había sufrido una caída doméstico.

Ernesto Tenembaum atraviesa un difícil momento emocional por la muerte de su madre, Cecilia María Bardach de Tenembaum, quien permanecía internada luego de sufrir una caída en su propia casa. El cuadro médico se complicó y la mujer vio su salud deteriorada hasta culminar con su fallecimiento.

La familia del periodista político confirmó la triste noticia con un conmovedor mensaje y el periodista especializado en medios Pablo Montagna comunicó la muerte en su cuenta de Twitter, dando pie a que todos los usuarios de la red social dejasen sus condolencias para la familia del conductor de radio y televisión. También se conocieron las conmovedoras palabras de despedida de la familia, publicadas en los avisos fúnebres del diario El Día, de la ciudad de La Plata.

“Nuestra querida y hermosa mamá falleció; vamos a extrañar tu alegría, tu inteligencia, tu humor y tu bondad. Te amamos con todo nuestro corazón. Ernesto, Mariela, Giselle, Alejandra, Adrián, Ramón, Juan, Gastón, Ezequiel, Matías y Paloma”, escribieron en el aviso fúnebre. La madre de Tenembaum fue enterrada este mediodía en el Cementario Israelita de La Plata.

En su ciclo radial ¿Y ahora quién podrá ayudarnos? (Radio con Vos) Tenembaum solía compartir con sus oyentes la angustia y el dolor que estaba sintiendo a raíz del complicado momento que significó la cuarentena en el contacto con su madre, a quien solo podía escuchar por teléfono o con visitas desde la puerta de su casa.

