Murió Carlos Marín, cantante español de Il Divo, a sus 53 años

Falleció Carlos Marín, integrante de la banda española Il Divo, a sus 53 años, tras haber sido internado de urgencias.

Carlos Marín, cantante español de Il Divo, falleció a sus 53 años en Reino Unido, en un hospital de Manchester, tras haber tenido que cancelar un show por una descompensación. Así lo anunciaron los otros tres miembros de la banda a través de su cuenta oficial de Twitter. Inmediatamente, la noticia se volvió viral y dejó desconcertados a miles de fanáticos alrededor del mundo.

“Con un gran pesar en nuestros corazones les hacemos saber que nuestro amigo y socio, Carlos Marín ha fallecido. Será extrañado por sus amigos, familiares y fans. Nunca habrá otra voz o espíritu como Carlos”, expresó el grupo musical en uno de los tweets.

“Durante 17 años los cuatro hemos estado juntos en este increíble viaje de Il Divo juntos y extrañaremos a nuestro querido amigo. Esperamos y rezamos para que su hermosa alma descanse en paz. Con amor – David, Sebastián y Urs”, cerraron los artistas.

Marín falleció de coronavirus, tras haber estado en coma inducido y entubado en la Unidad de Cuidados Intensivos (UTI). Cuando se enfermó, tuvieron que suspender el último concierto de su gira por Inglaterra, en Bath, programado para el 8 de diciembre.

“Desafortunadamente, debido a una enfermedad, las fechas restantes de la gira en diciembre de 2021 por el Reino Unido se han pospuesto hasta diciembre de 2022. Il Divo se disculpa profundamente con sus fans, pero espera volver a los escenarios en el nuevo año”, expresaron los músicos en sus redes.

Según informaron fuentes cercanas, Marín no quiso cancelar varios de sus shows porque pensó que iba a recuperarse, pero tras empeorar de forma inesperada, tuvo que ser internado. Il Divo también tenía previsto un recital en Buenos Aires, el 8 de mayo de 2022, en el Luna Park.

Quiénes son Il Divo, la banda española de popópera

Il Divo se formó en 2003 por Carlos Marín, Sébastien Izambard, Urs Bühler y David Miller. Juntos publicaron nueve áblumes de estudio: Il Divo (2004), Ancora (2005), Siempre (2006), The promise (2008), Wicked game (2011), A musical affair (2013), Amor & pasión (2015), Timeless (2018) y For once in my life: A celebration of Motown (2021).

Tuvieron una gran popularidad en España desde el comienzo de su carrera por lo auténtico de su estilo música: una mezcla de pop con ópera, conocido como pop operístico o popópera. Por su parte, Marín había publicado su disco solitario en 2021, Portrait, en el que reversionó canciones icónicas de la historia de la música, como Bohemian rhapsody, de Queen, y I don’t want to miss a thing, de Aerosmith.