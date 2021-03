Dura confesión de Mercedes Ninci en pleno escándalo por la separación de Luciana Salazar.

Hace días que la escandalosa separación de Luciana Salazar y Martín Redrado está en boca de todos. No solo por el fin de la pareja, tras varias idas y vueltas, sino por las acusaciones cruzadas. Ella lo tildó de manipulador y lacra, mientras que él presentó una querella por daños y perjuicios y otra por hostigamiento mediático ante la Justicia. Y en medio del debate sobre las declaraciones de ambos, Mercedes Ninci mandó al frente al economista en El show de los escandalones (América TV) y reveló que está interesado en otra famosa modelo.

“Yo creo que Redrado no tiene ningún interés en Salazar. Él llama a una amiga mía todos los días. Ella está en Argentina y él está en Miami y hablan todos los días desde fines de diciembre”, disparó la periodista y aseguró que aunque no le gusta hablar de la vida privada de las figuras del mundo de la política, estaba dispuesta a dar una primicia. “Redrado la llama todos los días desde hace más de dos meses a mi amiga Tamara Bella”, remató, haciendo referencia a la modelo que causó furor el año pasado por ser la creadora de Supón, la versión de Imagine -el clásico hit de John Lennon- en español.

Eso sí, Redrado no sería el único hombre interesado en la actual conductora de Canal 26. “Ella tiene muchos candidatos y son todos famosos. Tamara le responde porque es educada y porque lo admira como economista, y él le escribe porque ella es una diosa. Pero no me quiero meter en todos estos puteríos porque me gusta hacer actualidad”, cerró la expanelista de Bendita; aunque remarcó que los mensajes que se mandan expresidente del Banco Central y Bella son “de una correspondencia muy elevada”.

Este no sería el primer romance mediático de Bella. En 2017 tuvo un intenso noviazgo con el periodista Juan Cruz Sanz, de quien se separó a una semana de tener su fiesta de compromiso. Al año siguiente, se enamoró de Matías Alé, pero luego de varias idas y vueltas quedaron como amigos. En 2019 se la vinculó al futbolista Ricardo Centurión, pero el affaire no duró más que algunas semanas y a fines de 2020 se rumoreó que estaba iniciando una relación con el productor Guillermo Marín. En tanto, Redrado tuvo sus relaciones más mediáticas con Salazar y con Amalia Granata. ¿Se animarán a iniciar una historia de amor?