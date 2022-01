Marley confesó su fracaso como padre de Mirko: "Tengo que tironearlo"

En una reciente entrevista, el conductor explicó cuál es el lado más duro de paternar y sus momentos más complicados con su hijo.

Hace ya cinco años que Marley decidió convertirse en padre soltero. Sin dudas, una elección que generó gran polémica en el mundo del espectáculo. Sin embargo, el conductor supo fusionar la paternidad con su trabajo y terminó por hacer que Mirko se gane el cariño de los miles de televidentes que lo acompañan en todos sus proyectos. Más allá de esto y del gran vínculo que ambos demuestran tener frente a las cámaras, lo cierto es que el mediático aseguró tener "muchos fracasos" como papá.

En una reciente entrevista que Marley dio a La Nación en el marco del próximo estreno de su reality show, en donde muestra escenas de su vida cotidiana con Mirko, el conductor expresó las grandes dificultades que presenta a la hora se llevar adelante la crianza de su hijo. "Me cuesta mucho ponerle límites", fue el principal problema que destacó y el cual desemboca en otras cuestiones.

"Todo esto se va a ver en el reality porque es lo que pasa a diario, así que van a ver mis fracasos como padre cuando no logro convencerlo de algo, cuando se encapricha, porque tiene mucho carácter", expresó el conductor de Telefe al respecto, de esta manera, dejó en claro que quiere reflejar el lado más realista de su vida como padre ya que no todo es tan perfecto como se vio hasta el momento. Asimismo, Marley también enumeró algunas de las situaciones en las que la crianza se complica. "Cuando tengo que tironearlo para meterlo en la bañera porque no quiere y termino todo empapado, cuando no quiere ir a la escuela e intento ponerle el pantalón entre sus pataleos", especificó.

En este marco, Marley aseguró que "hay momentos no da más" pero que en estas situaciones son en las que "va aprendiendo a ser papá", también aseguró que cree que hasta la actualidad hizo un buen trabajo, pero que su mayor desafío será durante la adolescencia del niño.

Más allá de los problemas que encuentra el conductor a la hora de llevar adelante la crianza de su hijo, aseguró que hay muchas cosas que tiene en claro por más de que le cuesten ponerlas en práctica. "No quiero un chico maleducado o un chico que no entienda el esfuerzo de conseguir las cosas", aseguró Marley y amplió que le gustaría que Mirko "tenga que luchar por lo que quiere" y que "tenga objetivos en la vida".

Cuándo se estrena el reality de Marley y Mirko

Luego de varios meses de producción, el próximo 20 de enero el reality llamado Marley y Mirko llegará a la plataforma de streaming Paramount+.

A lo largo de los capítulos, la serie propone dar un vistazo por la vida de la pequeña familia más allá de todo lo que se muestra en los programas de televisión. De esta manera, el público podrá ver un lado más personal de Marley como padre y del peqieñp Mirko en pleno crecimiento.