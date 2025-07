María Becerra se hizo un nuevo cambio estético y sorprendió a todos.

María Becerra sorprendió a sus fanáticos con un nuevo look que rápidamente se volvió viral. Después de presentarse junto a Paulo Londra y lanzar su reciente colaboración con Arcángel, la artista de Quilmes mostró en TikTok el cambio estético que se hizo.

Se trata de un piercing en el labio. Al ritmo de su nueva canción “5 pa las 12”, Becerra se grabó en un auto luciendo el aro, acompañada de una mirada coqueta, lentes de sol rojos y miles de comentarios elogiando su estilo: “A vos sola te queda bien”, “Reina total”, fueron algunas de las frases que inundaron el posteo.

María Becerra mostró el piercing que se puso en el labio.

No es la primera vez que la “Nena de Argentina” recurre a este tipo de transformaciones: ya lució aros en la ceja y en la nariz. Lejos de ocultar sus retoques, meses atrás respondió con total sinceridad en un vivo de Instagram sobre los cambios en su imagen. “Me hice las tetas”, reconoció, y agregó que lo demás eran “inyecciones de ácido hialurónico, no botox”. Cansada de las críticas, Becerra fue tajante: “A mí no me lleva caretearla. Llegué a donde llegué así como soy”. Con casi 14 millones de seguidores, María no solo impone su música, también marca tendencia y defiende su autenticidad sin filtros.

Cuáles son los otros retoques estéticos que se hizo María Becerra

María Becerra también reveló en varias oportunidades los cambios estéticos que se hizo en su rostro y cuerpo, siempre con total transparencia. En un vivo de Instagram, fue interrogada sobre quién había "hecho su carita" y ella respondió claramente: “Un cirujano, ¿quién me la va a hacer?”, aunque aclaró que no se realizó "operaciones estéticas" complejas que requieran quirófano

Luego, reconoció sin rodeos que se había aumentado los pechos, “yo me hice las tetas, lo digo”, aseguró, pero que lo demás fue mediante “inyecciones de ácido hialurónico en los labios y en algunas otras zonas”, enfatizando que no había recurrido al botox.



Cuando sus seguidores dudaron de la movilidad de su rostro, María fue contundente: “Obvio, tengo movilidad en la cara, no me he puesto botox; no, me pongo ácido hialurónico”

Además, según algunas fuentes, la artista reforzó con ácido hialurónico también zonas como los pómulos, para mantener ese look natural y realzar sus rasgos. En sus declaraciones destacó su postura firme frente a los comentarios negativos: no oculta nada, se muestra sincera y rompe con tabúes.