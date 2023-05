Marcelo Tinelli publicó un extraño video arriba de una moto: "Tu cuerpo"

Marcelo Tinelli publicó un video a a su cuenta de Instagram que generó todo tipo de reacciones en las redes sociales. El extraño posteo del conductor de Bailando por un sueño.

Marcelo Tinelli realizó un inesperado posteo en sus redes sociales que desconcertó a sus seguidores y como consecuencia, se generaron un sinfín de reacciones. El conductor que estará al frente de Bailando por un sueño por América TV se filmó con un casco en su cabeza a punto de subirse a una moto y expresó una serie de comentarios a modo de arenga.

En su cuenta de TikTok, Tinelli suele publicar contenido que luego es replicado en otras redes sociales como Twitter e Instagram. En esta oportunidad, un video de hace un tiempo volvió a estar en escena. "Hoy es viernes y tu cuerpo lo sabe", arrancó sin ningún tipo de contexto y con una tímida sonrisa mientras de fondo no se escuchaba nada.

"Vamos con todo, eh. Actitud, fortaleza, perseverancia, optimismo. Vamos con todo que se puede", lanzó en una especie de video motivador. El "Cabezón" tenía un casco en su cabeza y de acuerdo a lo que mostró, estaba por subirse a su moto. "A darlo todo. Cada uno en el lugar que esté", concluyó Tinelli, quien se encuentra preparando todo para el inicio del Bailando.

El video comenzó a recorrer el universo de las redes sociales con reacciones de todo tipo, teniendo en cuenta que los comentarios del conductor fueron sin contexto alguno. Uno de los que se hizo eco fue el humorista y conductor de Paren La Mano por Vorterix, Luquitas Rodríguez.

Inesperada revelación de Marcelo Tinelli desde la puerta de América TV

Marcelo Tinelli se encuentra con todos los preparativos para dar inicio a Bailando por un sueño en su vuelta a la conducción del famoso reality show. En ese contexto, se mostró completamente sorprendido por lo que observó en la puerta de América TV y lo mostró a través de un posteo en sus redes sociales.

En medio de negociaciones con los participantes y el jurado de la edición 2023 de Bailando por un sueño, Marcelo Tinelli utilizó su cuenta de Instagram para exponer lo que estaba pasando en la puerta del canal ubicado en el barrio porteño de Palermo. "¡Guau! Lo que es la cola para el casting de bailarines profesionales para el Bailando", escribió en un video publicado a través de sus historias.

Es que al haber confirmado a varios de los participantes famosos como Lourdes Sánchez, Mariano Martínez, Tomás Holder, entre otros, ahora se viene la convocatoria para aquellas personas que sean bailarines profesionales y no profesionales. "No lo puedo creer. La cola da la vuelta toda la manzana. Y ahora se viene la de gente no profesional. Ahí tenemos que alquilar un estadio", expresó Tinelli.

Aún se desconoce cuándo va a comenzar el reality show, pero frente al visible casting y la reciente conformación del jurado, parece que todavía falta bastante. "Gracias a todos por el apoyo", concluyó Tinelli, quien en otras publicaciones compartió videos de potenciales bailarinas a contratar para el Bailando.