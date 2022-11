Marcelo Polino contó el secreto mejor guardado de la Niña Loly: "Me parece raro"

El periodista Marcelo Polino habló de los rumores que revuelan a Mariana Antoniale y su vida en Estados Unidos con una picante revelación.

Desde que salió de la escena mediática, la vida de Mariana Antoniale -la "Niña Loly"- es un interrogante para quienes siguen las novedades del mundo del espectáculo. Hasta el reciente anuncio de Marcelo Polino, periodista que puso fin a la infinidad de rumores sobre la mediática y llevó claridad al misterio. "Me parece raro", deslizó.

Hasta el momento, las historias que circulaban sobre Loly Antoniale apuntaban que se había puesto en pareja con un magnate que vivía en Miami y que era un importante productor musical de la zona, que tiempo después se separaron y que -por ello- la modelo había regresado a su Córdoba natal. Incluso, hubo rumores que la vincularon a un cantante de cumbia de dicha provincia. Fue Marcelo Polino el periodista que indagó un poco más en la vida de Mariana y reveló información que contradeciría las teorías populares hasta el momento.

"Yo tengo una amiga que vive por donde está Loly y tampoco es súper, mega lujoso como dicen. Sí, es muy lindo, pero donde vive no es despampanante. Y también por la información que tengo el novio, marido que tiene o tenía tampoco era tan importante, no es un magnate”, indicó Polino en referencia al paradero de Antoniale.

Fiel a su estilo picante, el exjurado de ShowMatch agregó: "Yo tengo esa versión, que él no es un productor musical tan importante. Y lo que siempre me pregunté es por qué no le produjo algo a Loly, porque a ella le encantaba cantar, y no lo hacía mal. Eso me parece raro, que él no la haya ayudado”.

Marcelo Polino reveló un dato impensado sobre Tinelli: "No podíamos"

A través de su programa Polino Auténtico, por Radio Mitre, el periodista se refirió al éxito de Gran Hermano y cómo los ciclos de espectáculos de la televisión replican cada momento. "Me extraña cómo América TV le abrió las puertas", señaló el conductor.

Allí fue cuando confesó que, cuando le tocó reemplazar a Jorge Rial en Intrusos años atrás, desde el canal le exigieron que no se permitía nombrar al aire a Bailando por un sueño. "Cuando yo estaba no podíamos. De hecho, cuando tuve esa famosa pelea con Pampita que ella se fue caminando por el medio de la pista, a mí justo me tocó hacer ese reemplazo", recordó.

El exjurado del programa de Marcelo Tinelli ahondó en detalles con respecto a cómo tomó la postura de América TV. "En ese momento yo quería hablar de lo que había sucedido, pero tenía que decir ‘certamen en el que ahora yo estoy trabajando’ ¡Era un lío! Pero ahora parece que cambió todo porque están desde la mañana a la noche, todos con Gran Hermano", enfatizó.