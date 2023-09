Marcela Baños y una muerte inesperada: "Te decimos hasta siempre"

Tristeza total en el mundo de la cumbia. Qué pasó con Marcela Baños y por qué fue noticia por estas sentidas palabras.

Marcela Baños es una de las referentes de la cumbia argentina. Conduce Pasión de Sábado hace muchísimos años y le imprimió su estilo a un programa que no deja de verse en cada fin de semana. Es por eso que en los últimos días, la protagonista fue noticia por una muerte inesperada que sacudió al mundo de la movida tropical.

En El Trece, Marcela Baños se refirió a una de las muertes que más golpeó al mundo de la cumbia. Es que el pasado 20 de septiembre, en la Ruta 34 de Santiago del Estero, Huguito Flores perdió la vida luego de colisionar contra un camión que tenía las luces apagadas en plena noche.

“Huguito, estás acá. Estás en el corazón de la gente, por eso te decimos hasta siempre. Es difícil despedir a una persona que vimos crecer. Hoy es un día de mucha tristeza porque se fue un artista y una excelente persona”, manifestó Marcela Baños sobre el deceso del artista santiagueño, quien murió camino al hospital. En tanto, su esposa (con quien se había casado 6 días antes) y su cuñado también fallecieron, mientras que su hija de 3 años logró sobrevivir y fue hospitalizada de urgencia.

Huguito Flores publicó un escalofriante video antes de morir: "Con el de arriba"

Huguito Flores es el nuevo referente que llora la movida tropical. El famoso cantante de guaracha murió en la noche del miércoles 20 de septiembre tras chocar contra la parte trasera de un camión en la Ruta 34 de Santiago del Estero. Muchas personas lamentaron su inesperado deceso y es por eso que se viralizó un escalofriante video que el artista publicó poco antes de morir.

Dos días antes de su muerte, Huguito Flores publicó un video en el que se lo mostró molesto contra alguien del ambiente musical. Sin dar nombres, el cantante expresó: "Me acaban de mostrar un videito recién. Qué pobreza, pobre gente, dedicarse a lo que no se tienen que dedicar. Yo soy músico, me dedico a la música. Cada cosa en su lugar, como nos enseñaron en la escuela. Dedicarse a hacer hablar a chicos, a dos chicos, hacerlos hablar, las cosas que les hacen hablar. Me imagino que les habrán tirado mil, dos mil pesos, algo para un sánguche. Son tan ratas, tan poca cosa, que no sirven".

"Si ustedes piensan que haciendo esas cosas, el de arriba les va a tirar una soga, le están errando. El de arriba bendice. Y así como bendice, te deja en la nada también. Por ahí, están en la nada por eso. Dedíquense a lo suyo, muchachos. Yo tengo un gran representante que me saca muchos bailes", agregó Huguito Flores, visiblemente molesto con algunas personas que (al parecer) buscaban criticarlo en pleno auge.