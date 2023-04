Manu Urcera, el novio de Nicole Neumann, furioso con Cubero: "Todo"

El corredor de autos se enojó por la acusaciones del exfutbolista contra su pareja y estaría dispuesto a intervenir.

El conflicto entre Nicole Neumann y Fabián Cubero sumó un nuevo capítulo. Luego de que se conoció que la hija mayor de ambos, Indiana, decidió vivir con el padre, tanto la modelo como el exfutbolista hablaron sobre la situación en los medios. Pero ahora se conoció que Manu Urcera, el prometido de la top model, que hasta el momento se mantuvo al margen, está furioso con el ídolo de Vélez.

Las palabras del ex deportista no le gustaron nada a la rubia, que salió a criticarlo públicamente, acusándolo de no cuidar a la adolescente al hacer esas declaraciones. Además, aseguró que ella no iba a hablar del tema para preservar a su hija.

Parece que las palabra de Fabián Cubero tampoco le cayeron nada bien a actual pareja de Nicole Neumann y futuro marido. Según reveló el periodista Juan Etchegoyen, el corredor está dispuesto a juntarse a hablar con el exmarido de su novia y aclarar los tantos.

“En los últimos días, comenzó un nuevo capítulo en la guerra entre Nicole Neumann y Cubero. El exfutbolista se fue de boca y provocó un enojo total”, indicó el conductor de Mitre Live y compartió detalles de la tremenda interna familiar:

“Ella está enojada con sus declaraciones. Eso es lógico, pero lo que me contaban este fin de semana es que al que le afectó todo esto fue a Urcera. Me dijeron que está desencajado con Cubero, re caliente”, contó el periodista.

“Urcera quedó en el medio como pareja de Nicole, él acompaña en este momento a su novia y futura esposa. Me decían que incluso le habría propuesto a la modelo hacerse cargo de todo y exponerse para defenderla”, agregó.

“Nicole trató de hacerle entender que no les conviene hacer más escándalo del que ya hay. Me decían que Nicole puso paños fríos, pero Manu estaba indignado por lo sucedido”, cerró el conductor.

Le preguntaron a Cubero por el casamiento de Nicole Neumann y fue terminante

El exfutbolista volvió a ser consultado sobre el distanciamiento entre su hija mayor, Indiana, con Nicole Neumann y fue contundente: “Yo estoy tranquilo, ahora muy abocado a mi partido despedida y al bautismo y cumpleaños de Luca. No me interesa escuchar más nada ni hablar más del tema”.

Por su parte, su pareja Mica Viciconte, que también se encontraba en el lugar, aportó: “Hable o no hable el conflicto se genera igual porque uno dice la información desde su lado. Hay una diferencia quizás porque él da la cara y no manda un mensaje por atrás”. Aunque no profundizó, se puede inferir con sus dichos que la modela filtra información a la prensa.

En ese sentido, Cubero agregó: “Yo lo que dije, lo dije adelante de la cámara, aunque para mí hubiera sido más simple llamar a algún periodista amigo y decírselo en privado. Pero bueno, yo no mando a nadie a hablar de nada”.

Por último, el cronista de Intrusos le preguntó por el inminente casamiento entre Neumann y Urcera y la respuesta del exfutbolista fue contundente. “No es tema que hablemos nosotros, no nos compete. No se toca ese tema en mi casa”, subrayó.