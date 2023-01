El especial pedido de las hijas de Nicole Neumann por su casamiento: "Nunca"

La modelo contó cómo fue el diálogo con sus hijas luego de que el piloto de carreras le propusiera casamiento.

Nicole Neumann recibió un especial pedido por parte de sus hijas luego de contar que se casará con su actual pareja, Manu Urcera. La modelo arrancó el 2023 con una romántica propuesta de casamiento que se volvió viral en las redes sociales. Sin embargo, lo que más sorprendió fue la particular petición de sus hijas.

En diálogo con el móvil de Socios del Espectáculo (El Trece), Nicole Neumann contó los detalles de la propuesta y se lamentó que sus hijas con Fabián Cubero no pudieran estar presentes en el especial momento. “Estoy feliz, todavía estoy en shock. No me lo veía venir para nada, fue mega sorpresa. Estábamos todos engañados de que era una cena por el aniversario de mis suegros por eso iba con esa idea. Pero me bajaron del auto y me vendaron los ojos y yo gritaba ‘Gordi deciles que yo no soy la agasajada’”, empezó por relatar la jurado de Los 8 Escalones del Millón.

En este marco, Neumann confesó que "estaba muy feliz" pero que "solo le faltaban sus hijas", quienes se encuentran de vacaciones con su papá, Fabián Cubero. Además, contó cuál fue el especial pedido de Sienna, Allegra e Indiana cuando se enteraron del compromiso de su mamá.

"Mis hijas lloraban, estuvimos por videollamada. Me decían que querían traer los anillos. Ellas siempre me decían ‘mamá, queremos que te cases porque nunca fuimos a un casamiento’", confesó Neumann. Por último sentenció al contar que, lo más probable, es que su boda se celebre a fines del 2023, pero todavía no hay fecha confirmada.

El calvario de Nicole Neumann en su pelea con Mica Viciconte: "Sufre"

Se conoció un dato curioso sobre la pelea de Nicole Neumann y Mica Viciconte y fue Marcelo Polino el encargado de revelarlo, aportando matices a la conocida historia que mantiene enfrentadas a la modelo y a la ganadora de MasterChef Celebrity 3. "Ella realmente la pasa mal", sentenció el periodista.

Luego de conocerse que Neumann contraerá matrimonio con el piloto automovilístico Manuel Urcera, en Intrusos (América TV) la panelista Maite Peñoñori indicó que el anuncio parecería no haber calmado las aguas entre la modelo y Mica Viciconte, actual pareja de Fabián Cubero. Sobre esto, el periodista Marcelo Polino -que conduce el ciclo hasta la vuelta de Florencia de la V- reveló una desconocida información sobre lo que no se ve del conflicto entre las mediáticas: “Yo quiero decirles que Nicole re contra sufre las peleas, de verdad, no lo hace para la tele. Ella realmente la pasa mal".

"Hubo un indicio de acercamiento cuando una de las nenas egresó, que estuvieron todos juntos en el mismo lugar, pero no. Yo a Nicole la conozco desde el primer novio y creo que esta es la vez que más enganchada está. Ella está sanando y tratando de tener paz, para mí ella tira más para el acercamiento que para la pelea”, cerró Polino.