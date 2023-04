Nicole Neumann reveló su verdad y explotó contra Cubero: "Hace rato"

El futbolista habló sobre la relación de su expareja con su hija mayor y fulminó a la modelo. Nicole Neumann le respondió al padre de sus hijas.

Nicole Neumann rompió el silencio tras la acusación de Fabián Cubero en relación al vínculo de la modelo con su hija mayor. El futbolista había dicho que Indiana no quiere vivir con su mamá y la conductora de televisión opinó sobre la decisión de Cubero de exponer a su hija en medios masivos de comunicación.

"Ya se sabe que Indiana está viviendo conmigo y esa es la realidad. Quiere vivir conmigo, que soy su papá porque no se estaba sintiendo cómoda en lo de su mamá. Simplemente tomó la decisión de venirse a vivir conmigo", soltó el papá de Indiana, Sienna y Allegra en diálogo con Revista Pronto. Y sumó: "Hace un tiempo ya que no ve a la mamá y será un tema que definirá Indi, y ella misma verá qué quiere de acá en adelante".

Neumann fue consultada por esta situación por el portal Ciudad Magazine y enunció: "Mi trabajo como mamá es proteger a mis hijas. No exponerlas, porque son menores. Son temas delicados y ya hace rato yo tomé esta postura". Así, de manera indirecta, Neumann cuestionó la actitud de su expareja de contar en los medios los sentimientos de su hija preadolescente.

Nicole Neumann, sobre su separación de Fabián Cubero

La modelo que comenzó su carrera a sus 12 años se pronunció sobre cómo vivió su ruptura con Cubero, en diálogo con Infobae. "Todo comenzó al darme cuenta de que ya no estaba enamorada del padre de mis hijas. Viví ese desamor como una frustración enorme. La culpa me carcomía. Ejercía una presión constante sobre mí misma: 'No, no puedo separarme, tengo que lograr una pareja perfecta para el resto de la vida'. No debía repetir con las chicas todo eso que yo había vivido en casa. No podía permitirme causarles ese dolor", relató la jurado de Los 8 Escalones.

"No quería que mis hijas me viesen triste. Al quedarme sola, bajaba las persianas, cerraba todo y gritaba contra la almohada para descargar todo lo que traía dentro", agregó Nicole y contó que el psicólogo Gabriel Rolón fue quien la hizo entender en una charla que tenía que tomar la decisión de separarse de Cubero, por su bien y por el de sus hijas. De esa manera, la exparticipante de Bailando por un sueño se animó a tomar la decisión de escuchar a sus sentimientos y separarse.